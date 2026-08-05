Пенсионер утонул на Селычкинском карьере в Удмуртии

С начала мая на водоемах Удмуртии утонуло уже 14 человек. Фото: Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС

4 августа на Селычкинском карьере в Якшур-Бодьинском районе утонул мужчина 1957 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета региона по делам ГО и ЧС.

Пенсионер отдыхал на карьере вместе с супругой. С ее слов, мужчина отплыл от берега на 70-80 метров, а затем пропал.

Вызванные на место спасатели опросили женщину и первично обследовали место трагедии методом проныривания. Выяснилось, что глубина в этом месте – 9-11 метров. После этого на пляж приехали водолазы. Они обследовали дно и подняли тело на берег.

Отмечается, что место не было оборудовано для купания, об этом говорили предупредительные знаки, установленные рядом с берегом.

Всего с начала мая на водоемах Удмуртии утонуло уже 14 человек. Основные причины трагедий – это купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение.

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