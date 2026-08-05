Пожар произошел в студенческом общежитии на улице Буммашевской в Ижевске

Причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводов. Фото: МЧС Удмуртии

Вечером 3 августа в студенческом общежитии на улице Буммашевской в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Возгорание началось в комнате отдыха охраны. Огонь потушили двое сотрудников, для этого они использовали ткань.

Пламя повредило электрооборудование в распределительной коробке на 0,5 кв. м. Причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводов.

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