8-летний ребенок на самокате пострадал в ДТП в Ижевске

Вечером 4 августа в ДТП на улице Заводской в Ижевске пострадал 8-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись. В этот момент на него наехал «Фольсваген Гольф» под управлением 55-летнего мужчины. Ребенок получил травмы.
Решается вопрос о привлечении законных представителей юного самокатчика к ответственности.
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