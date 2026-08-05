8-летний ребенок на самокате пострадал в ДТП в Ижевске

Мальчик получил травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 4 августа в ДТП на улице Заводской в Ижевске пострадал 8-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись. В этот момент на него наехал «Фольсваген Гольф» под управлением 55-летнего мужчины. Ребенок получил травмы.

Решается вопрос о привлечении законных представителей юного самокатчика к ответственности.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

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