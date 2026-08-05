Автобус врезался в два автомобиля в Ижевске

Пострадавших, по предварительной информации, нет. Фото: Мария Куклина

Вечером 5 августа автобус №12 в Ижевске врезался в два автомобиля. Об этом сообщает читательница «КП-Ижевск» Мария.

«Сейчас из офиса ехала в сторону дома, наш 12 автобус на повороте к Петровскому въехал в зад 2-м автомобилям, не успев просто затормозить», – рассказывает женщина.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Всех пассажиров высадили из салона общественного транспорта. На место вызвали правоохранителей.

Фото: Мария Куклина

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