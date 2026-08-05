Расследование дела продолжается. Фото: пресс-служба СК России

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 10 жителей Удмуртии, Бурятии, Приморского и Пермского краев, а также иностранца, которых обвиняют в совершении серии мошенничеств, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 45-летний организатор банды открыл сеть оздоровительных центров (два в Ижевске и один в Перми), где под видом оказания услуг аферисты гарантировали клиентам полное восстановление организма и избавление от болезней. При этом необходимых лицензий клиники не имели.

10 человек обвиняют в Удмуртии в серии афер с навязыванием медуслуг Видео: пресс-служба СК России

Остальные обвиняемые выполняли функции администраторов и кураторов. Они заманивали клиентов путем веерного обзвона и раздачи буклетов вблизи торговых центров, обещая бесплатную консультацию. После этого гражданам начинали агрессивно навязывать дорогостоящее и ненужное лечение, а также дополнительные услуги.

«Для оплаты услуг потерпевшим настойчиво предлагали оформлять кредиты прямо в центре. При этом фигуранты не давали возможности покинуть заведение либо посоветоваться с родственниками, убеждая пациентов в том, что лечение необходимо начать незамедлительно», - говорится в сообщении.

По данным следствия, от деятельности обвиняемых пострадали не менее 30 жителей Удмуртии и несколько десятков жителей других регионов. Ущерб оценивается более чем в 1 млн руб.

Следователями проведены обыски по месту расположения головного офиса, изъяты электронные носители информации, книжки клиентов, бухгалтерская документация и денежные средства. Фигурантам предъявлено обвинение.

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