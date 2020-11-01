Вылет на трамвайные пути, снесенная остановка и сбитый подросток: обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

На этой неделе без летальных случаев Фото: Диля Ахмадишина

Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за неделю в Удмуртии. Погибших нет.

Молодой водитель сбил подростка

Подросток получил травмы, Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днём 29 октября 22-летний водитель сбил 15-летнего подростка. ДТП произошло на улице Камбарская в Ижевске. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Пьяный водитель угодил в кювет

Мужчина остался жив, Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Поздним вечером 29 октября на 8 км автодороги «Як-Бодья - Шаркан» пьяный водитель не справился с управлением, и его машина улетела в кювет. Там она протаранила дерево.

Столкновение и вылет на трамвайные пути

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

55-летняя женщина на машине не пропустила автомобиль при выезде на главную дорогу. В результате произошло столкновение, а непропущенный автомобиль перевернулся и вылетел на трамвайные пути.

Водитель снес остановку

Так как авария произошла ночью, то пострадавших жителей нет, Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Ночью, 28 октября, машина врезалась прямо в ларек, расположенный на остановке. У торгового павильона выбиты стеклянные двери.

Перевернулся и снес знак

Водитель перевернувшегося автомобиля получила травмы, Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Нива» перевернулась от столкновения с «жигулями» в Сарапуле. От удара автомобиль перевернулся на левый бок и его вынесло на обочину. Там машина снесла дорожный знак «Пешеходный переход».

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