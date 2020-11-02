Утро в Ижевске: женщина, избившая полицейского, небольшое потепление и спасенный лебедь

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 2 ноября. Впереди - короткая рабочая неделя. И нужно собрать силы для двух продуктивных рабочих дней! А мы уже подготовили для вас подборку всех новостей:

- Карта распространения коронавируса на 1 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Картины Микеланджело, да Винчи и Мунка появились на троллейбусе Ижевска.

- Еще одного лебедя спасли в Удмуртии.

- Три жителя Удмуртии во время охоты получили огнестрельные ранения.

- «Берет еду только за выполнение команд»: в Удмуртии молодой пес остался без хозяев.

- Избившую сотрудника полиции женщину осудили в Удмуртии.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Обзор самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

Фото: Архив КП

«Комсомолка» рассказывает о самых страшных ДТП, которые произошли за прошедшую неделю в Удмуртии. Будьте внимательны на дорогах!

Погода на неделю

Сильных изменений в погоде на этой неделе ждать не стоит. Правда, сервис «Яндекс. Погода» обещает небольшое потепление до +5°C и дожди.

Модернизация Ижевского водоканала

Фото: Архив КП

29 октября на второй сессии Городской думы Ижевска депутаты приняли решение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля 2021 года. Значительный рост цен придется на холодную воду и водоотведение. 30 октября для журналистов провели экскурсию подготовки воды «Пруд Ижевск» и рассказали, как предприятие модернизируется благодаря тарифным и кредитным средствам в рамках инвестиционной программы.

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