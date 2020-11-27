Новые остановки и спортивные объекты: глава Ижевска Олег Бекмеметьев поделился планами на ближайшие 5 лет Фото: Амир Закиров

26 ноября Олег Бекмеметьев был переизбран на пост главы города Ижевска. Он поделился своей программой. Расскажем, какие обещания он дал горожанам и что ждет жителей в ближайшие пять лет.

Новый общественный транспорт и отремонтированные остановки

Мы уже писали о том, что на этой неделе из Санкт-Петербурга в столицу Удмуртии отправят 16 новых низкопольных трамваев. Олег Бекмеметьев отметил, что помимо этого в городе должны появиться еще 19 троллейбусов и 100 автобусов. На данный момент ведутся переговоры с инвестором. Обновление ждет и остановки – в ближайшие пять лет планируется обновить 444 комплекса.

в столицу Удмуртии отправят 16 новых низкопольных трамваев Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева

Замена освещения

По словам Олега Бекмеметьева, в городе не просто появятся более пяти тысяч новых фонарей, но на 21 тысяче старых лампы будут заменены на энергосберегающие. Сэкономленные на электроэнергии таким образом средства будут вновь инвестироваться в ту же сферу.

Качественные тротуары

– Мы обсуждали в каждом районе города, какие тротуары в первую очередь необходимо отремонтировать, – рассказывает Олег Бекмеметьев. – Появилась хорошая программа на пять лет. На 21-ый год она приобрела конкретные очертания. Финансы выделены: более ста миллиона рублей.

Глава города отмечает, что уже сейчас с 2018 года на тротуарах появились велосипедные дорожки, протяженность которых 7 километров. И, конечно, в будущем их не перестанут обустраивать на всех улицах Ижевска.

На тротуарах появились велосипедные дорожки, протяженность которых 7 километров Фото: Архив «КП» в Ижевске

Общественные пространства

В 2020 году уже обновилось немало пространств в городе. Например, Центральная площадь, Птичий сквер и сквер Драгунова. Олег Бекмеметьев отметил, что тенденция продолжится - уже в новом году благоустроят эспланаду, набережную, Березовую рощу, сквер заречный, парк Тишино и парк по улице Ворошилова. В городе хотят обустроить не менее 10 специальных площадок для выгула собак. А к 2022 году планируется открыть новый приют для животных.

Сквер Драгунова Фото: Амир Закиров

Реконструкция крупных объектов

Серьезное внимание планируется уделить социальной и культурной сферам. Продолжится проект «Большой ремонт». 76 объектов уже отремонтировали, цель городской администрации – реконструировать более ста учреждений.

Напомним, накануне, 26 октября, в ходе тайного голосования Олег Бекмеметьев был переизбран на пост главы города Ижевска. А ранее 20 ноября он представил свою предвыборную программу членами комиссии - председателем Городской думы Фаритом Губаевым и вице-спикером Госсовета республики Александром Прозоровым, что и позволило ему в итоге выйти в финал в конкурсе за место градоначальника.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На жителя Удмуртии завели уголовное дело за незаконную охоту на лося

Более 7 тысяч гектар заброшенных земель в Удмуртии вновь стали обрабатывать