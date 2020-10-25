Мужчина, которого переехали дважды и сбитые велосипедисты: подборка самых жутких ДТП за неделю в Удмуртии

На этой неделе в основном страдали пешеходы Фото: Диля Ахмадишина

Каждое воскресенье «Комсомолка» рассказывает о самых жутких ДТП недели. На этот раз в основном сбивали пешеходов.

Мужчину переехали две машины

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 октября на 136 км дороги «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от М7 «Волга» 33-летнего мужчину сбил «ВАЗ». От удара пострадавший отлетел на встречную полосу. Там его сбил другой автомобиль. Молодой человек не выжил.

Сбитые велосипедисты

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Сразу два ДТП с участием велосипедистов произошли в Удмуртии на этой неделе. 16 октября сбили 14-летнего подростка. Он выехал на главную дорогу с прилегающей, не убедившись в своей безопасности.

А 19 октября в Завьялово сбили 49-летнего велосипедиста в состоянии алкогольного опьянения. По главной дороге ехал Volkswagen Polo. Велосипедист должен был пропустить машину, но не сделал этого.

Умер под колесами грузовика

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

22 октября в районе строительной базы Пойма мужчина погиб под колесами грузовика. Водитель не заметил 52-летнего пешехода. Мужчина умер на месте.

Тройное столкновение

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

20 октября столкнулись сразу три автомобиля на 137 км автодороги «Подъезд к г. Пермь от автомобильной дороги М-7 «Волга». «Лада Гранта» врезалась в стоящий впереди Lifan. Тот в свою очередь врезался в грузовик.