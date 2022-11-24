Последние новости Ижевска на утро 24 ноября: закрытие ГКБ № 6, провал на детской площадке и новый сквер

Зимний Ижевск
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 ноября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с продолжительным снегопадом погода.
Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.
Фото: архив КП
В 2023 году закроют детское инфекционное отделение в ГКБ № 6 Ижевска. Пациентов из детского инфекционного отделения переведут в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.
Фото: Таня Малец
Во дворе одного из многоквартирных домов в Сарапуле образовался провал с водой. Этим делятся местные жители через соцсети. Провал произошел рядом с детской площадкой.
Фото: администрация Ижевска
В следующем году в Ижевске благоустроят сквер и тропу здоровья на Воткинском шоссе между домами № 32 и 40. Инициаторами идеи стали местные жители.
Почему зимой и осенью так страдает кожа и как ей помочь
Фото: Евгения ГУСЕВА
С приходом межсезонья, а затем и зимы многие начинают страдать от проблем с кожей лица и рук: она краснеет, обветривается, шелушится.
О том, как предотвратить эти неприятности, «Комсомолке» рассказала врач-дерматолог высшей квалификационной категории ГКБ № 9 Татьяна Кузнецова. Оказывается, нужно соблюдать лишь несколько простых правил.
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