Последние новости Ижевска на утро 24 ноября: закрытие ГКБ № 6, провал на детской площадке и новый сквер

Зимний Ижевск Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 24 ноября, четверг. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачная с продолжительным снегопадом погода.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Закрытие ГКБ № 6

Фото: архив КП

В 2023 году закроют детское инфекционное отделение в ГКБ № 6 Ижевска. Пациентов из детского инфекционного отделения переведут в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Провал на детской площадке

Фото: Таня Малец

Во дворе одного из многоквартирных домов в Сарапуле образовался провал с водой. Этим делятся местные жители через соцсети. Провал произошел рядом с детской площадкой.

Новый сквер

Фото: администрация Ижевска

В следующем году в Ижевске благоустроят сквер и тропу здоровья на Воткинском шоссе между домами № 32 и 40. Инициаторами идеи стали местные жители.

О коже рук зимой

Почему зимой и осенью так страдает кожа и как ей помочь Фото: Евгения ГУСЕВА

С приходом межсезонья, а затем и зимы многие начинают страдать от проблем с кожей лица и рук: она краснеет, обветривается, шелушится.

О том, как предотвратить эти неприятности, «Комсомолке» рассказала врач-дерматолог высшей квалификационной категории ГКБ № 9 Татьяна Кузнецова. Оказывается, нужно соблюдать лишь несколько простых правил.

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