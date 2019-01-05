2019-01-05T13:27:44+03:00
Общество

Суд над экс-главой Удмуртии и приватизация «Ижевских электросетей»: за какими событиями мы будем наблюдать в 2019 году

«Комсомолка» рассказывает о важных моментах 2018 года, которые продолжатся в 2019 году
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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Политическая жизнь Удмуртии в 2018 году выдалась насыщенной. В Ижевске сменился глава города, на имущество АО «Ижевские электрические сети» нашелся покупатель, а над бывшим руководителем региона начался суд. Не менее интересным обещает стать и 2019 год. За какими событиями нам предстоит наблюдать, рассказывает «Комсомолка».

СУД НАД ЭКС-ГЛАВОЙ УДМУРТИ

28 декабря в Завьяловском районном суде Ижевска начался суд на экс-главой Удмуртии Александром Соловьевым. Предварительное слушание прошло в закрытом режиме.

– Объем материалов составляет более 70 томов, в списке свидетелей, которое обвинение вызывает в суд - 144 человека. Из них, порядка 50 человек – это жители других регионов. Состав безусловно разнородный, дело будет весьма интересным, – ранее писала «Комсомолка».

Напомним, что еще в начала декабря стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника.

Александра Соловьева обвиняют в совершении двух преступлений по ч.6 ст.290 (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). По версии следствия, с 2014 по 2016 год Александр Соловьев получил от компании, которая строила мосты через реки Кама и Буй, взятки в виде 139 млн руб. деньгами, долю участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн руб. и незаконные кадастровые услуги имущественного характера. За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

ПРОДАЖА «ИЖЕВСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ»

28 декабря ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выкупило первую часть имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» (ИЭС). За два дня до этого – совет директоров ПАО одобрил сделку по покупке имущества ИЭС. По информации «Коммерсантъ-Удмуртия», продажа пройдет в несколько этапов. На первом из них продали 78% от всего объема активов по цене 2,16 млрд руб. Общая стоимость трех контрактов составит не менее 2,9 млрд руб. с учетом НДС. Покупать «Ижевские электросети» будут путем заключения договора купли-продажи. Менеджменту «МРСК Центра и Приволжья» советом директоров поручено разработать и утвердить план мероприятий по нивелированию рисков окупаемости проекта, в том числе тарифных и инвестиционных, и предоставить его до 15 января 2019 года.

Напомним, что 17 декабря первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин назвал стоимость продажи имущества ИЭС стратегическому инвестору – 2,9 млрд руб. Это позволит гарантированно сохранить трудовой коллектив, который насчитывает более 500 человек.

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»

С 1 января 2019 года в Удмуртии начнет работу регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Напомним, что им стало ООО «Спецавтохозяйство». Первые платежки с новой коммунальной услугой жители республики получат уже в феврале. Тариф для многоквартирных домов составит 98,48 руб. в месяц с одного прописанного жильца, для частных домовладений – 95,2 руб. с человека.

Отметим, что тариф по которому будет работать регоператор стал предметом многочисленных споров. Так, изначально предполагалось, что считать плату в многоквартирных домах будут не с человека, а с квадратного метра – по 7,54 руб. за метр. Однако это вызвало негодование общества, и власти пошли людям на встречу, изменив метод расчета. Тем не менее, замминистра строительства, ЖКХ и энергетики не исключает, что перейти на расчет с квадратного метра руководство республики попросят сами же жители региона уже в 2019 году. В частности, пересмотреть свою позицию могут семьи, проживающие, например, впятером на 40 квадратных метрах.

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ИЖМЕТМАША»

В 2019 году начнется возрождение ООО «Завод "Буммаш"», учрежденное на базе АО «Ижметмаш» 9 октября 2018 года. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, уже сейчас на предприятии трудоустроено 230 человек, а до конца 2019 года запланировано увеличить штатную численность сотрудников до 1000 человек и выйти на объем производства в 1,5 млрд. руб.

РАЗДЕЛЕНИЕ «ИЖАВИА»

12 января 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о том о разделении АО «Ижавиа» на два юрлица – аэропорт и авиакомпанию. Чуть позже стало известно, что процедура пройдет осенью. Однако в последнее время разговоры о разделении утихли, АО до сих пор работает под одним юридическим лицом, а власти предпочитают не комментировать ситуацию с компанией. Возможно, разделение произойдет в 2019 году.

СУДЬБА «СПЕЦГАЗАВТОТРАНСА»

В декабре 2018 года Арбитражный суд Удмуртии ввел процедуру наблюдения на ПАО «Газпром Спецгазавтотранс». ОАО «Комплекс» из Находки требует от местной компании 9,9 млн руб. Ранее о признаках банкротства стало известно еще 29 октября 2018 года, когда компания завила, что не может удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. По состоянию на 2017 год в компании работало более 3,6 тыс. человек и в случае банкротства все они могут остаться без работы.

В 2019 году власти Удмуртии планируют подключиться к решению проблем на «Спецгазавтотрансе». У правительства есть желание помочь всем сотрудникам найти предложения о работе. Что будет с самой компанией – пока неизвестно.

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Самые ожидаемые спортивные события Удмуртии в 2019 году

В 2019-м году всё внимание общественности будет приковано к спортивным стартам в регионах. Удмуртия – не исключение. Тем более, что в Ижевске пройдут и Чемпионат России, и Чемпионат Европы, и также популярная «Винтовка», второй любительский биатлонный фестиваль и первые Всероссийские летние спортивные любительские игры. (продолжение)

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