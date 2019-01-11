Как чистили снег в Ижевске в новогодние праздники?

Последние несколько лет ситуация с уборкой снега в Ижевске оставляла желать лучшего. В 2017 году, например, известный блогер Илья Варламов назвал Ижевск городом сугробов, а в прошлом году глава Удмуртии Александр Бречалов поставил «неуд» муниципальным властям за уборку снега в новогодние праздники. «Комсомолка» решила выяснить, как убирали город в эти каникулы и остались ли довольны горожане. Для проверки мы выбрали несколько участков с высокой проходимостью.

1. Улица Удмуртская, остановка «Подшипниковый завод»

Около магазина «Пятерочка» есть лесенки, на которые в последние годы часто жаловались горожане. На следующих фото можно заметить, как убирались здесь в 2018 и 2019 году.

Зима 2018 года Фото: архив редакции

Зима 2019 года, 3 января Фото: Алена Селезнева

Зима 2019 года, 9 января Фото: Сергей Грачев

Как мы видим, ситуация на этом участке дороги заметно улучшилась. По сравнению с зимой прошлого года снег там стали чистить лучше. Чистоту поддерживали и все новогодние праздники 2019 года.

2. Улица Ленина (рядом со «Сбербанком»)

Зима 2018 года Фото: архив редакции

Зима 2019 года, 3 января Фото: Алена Селезнева

Зима 2019 года, 9 января Фото: Сергей Грачев

В 2018 году ситуация на этом участке была плачевная: сквозь снежную «кашу» даже невозможно было разглядеть ступенек. В начале 2019 года ситуация была практически такой же, но 9 января все ступени были очищены.

3. Улица Пушкинская (напротив магазина «LaScala»)

Зима 2018 года Фото: архив редакции

Зима 2019 года, 3 января Фото: Алена Селезнева

Зима 2019 года, 9 января Фото: Сергей Грачев

В прошлом годуна этом месте было больше снега: как видно на первом фото, чистили его регулярно. В этом году ситуация нормализовалась.

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

Проверка показала, что хотя ситуацию нельзя назвать идеальной, изменения в лучшую сторону есть.

– С 1 по 9 января с дорог Ижевска было вывезено порядка 30 000 куб. м. снега. Для сравнения – в прошлом году за аналогичный период вывезли порядка 20 000 куб. м. снега,– рассказал главный инженер«Службы благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска Фирдаус Харисов. – В среднем в городе каждый день работало 150 единиц техники: 70 единиц днем, 80 – ночью. Также привлекались сторонние организации.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Однако без недочетов все же не обошлось.

– Круглосуточно на телефон диспетчерской службы поступали обращения от ижевчанпо поводу некачественного содержания дорог. Очень много заявок поступало по содержанию тротуаров, межквартальных проездов. Подрядные организации были готовы в течение 4-5 часов устранить все замечания, – отметил Харисов. – 7 января у нас было совещание у главы города, где я высказал мнение, что содержание улично-дорожной сети у нас заслуживает оценки «удовлетворительно».

Свою роль сыграла и погода – по словам водителей, вычищенные дороги мгновенно заметало.

– 5 января я ездил до Набережных Челнов и обратно. Была метель, сильный боковой ветер, скользкий асфальт. Пока ехал – насчитал 5 ДТП. Почему никакого оповещения от МЧС мне не пришло в тот день. Снегоуборочные машины видел только по пути назад, но и это не помогало, ведь почищенная трасса сразу оказывалась в переметах,– рассказал ижевчанин Антон Демин.

– 2 января вечером возвращались из Кизнера в Ижевск. Ехать было трудно из-за ветра, но дороги были почищены. 1 января также выезжала в близлежащие деревни Кизнерского района и видела, что снег чистят, а еще разбрасывают песчано-соляную смесь, – поделилась мнением горожанка Мария.

В ГИБДД Удмуртии тоже рассказывают о неутешительной статистике.

– За первые девять дней нового года на дорогах республики мы потеряли сразу 10 человек. Самым трагическим днем стало 5 января. Тогда мы потеряли в ДТП сразу 9 человек. Это происшествия связанные с выездом на встречную полосу. Пока, по предварительным данным, водители просто не справились с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, – рассказал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Наиболее трагичное ДТП произошло в Можгинском районе: там в аварии погибли сразу 5 человек. Кроме этого, в Воткинском районе Удмуртии погиб 36-летний водитель «Ауди», а в 15:20 в этом же районе в ДТП погибли еще три человека.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

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