Утро в Ижевске: прощание с Анатолием Мамонтовым, драка из-за дельфинов и запрет на ввоз хамона

Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 апреля, пятница. За окном – пасмурно, +2 градуса. Сегодня столбик термометра поднимется до +9 градусов, на протяжении всего дня будет пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный, 4-12 м/с. Кстати, в выходные в городе потеплеет до +14 градусов.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня и продуктивной пятницы. А пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вам вспомнить самые важные новости минувшего дня.

Новости одной строкой:

- 9 мая в Ижевске перекроют некоторые улицы

- Ижевск получил 700 тысяч рублей на поддержку проекта «Умный город»

- 10 комплексов фиксации нарушений правил парковки закупит администрация Ижевска

- Паралимпиец из Ижевска вместе с участниками благотворительного тура побывал на острове Хайнань

- Репетиции Парада Победы в Ижевске пройдут 29 апреля, 6 и 7 мая

- Первого тренера Алины Загитовой решили наградить «За заслуги перед городом Ижевском»

- Сайлент Хилл по-ижевски: в сети набирает популярность видео из душевой больницы

- В Ижевске невнимательный водитель наехал на пешехода с двухлетним ребенком

Далее с подробностями:

СОСЕДСТВО С РЫБАМИ И ОЖИДАНИЕ КОНЦА

.

22 апреля в Удмуртии выпустили на волю около 6000 раков, спасенных от браконьеров. Их незаконно переправляли в Башкирию. Что грозит мужчинам, которые много недель охотились на раков, и сколько они планировали за них выручить, выяснила «Комсомолка».

ДРАКА ИЗ-ЗА ДЕЛЬФИНОВ

.

24 апреля ижевский путешественник и зоозащитник Андрей Перевозчиков опубликовал в соцсетях возмущенный пост, посвященный передвижному дельфинарию. Жестокое зрелище нужно запретить, считает он. Причем не только в нашем городе, но и по всей стране. Чтобы добиться этого и привлечь внимание к проблеме, Андрей планирует голодать. Что послужило поводом для акции и как развивались события?

ОХОТА НА ЛЮДЕЙ

.

В Удмуртии открылся сезон клещей. Так, первый случай присасывания зафиксировали в Киясовской районной больнице уже 30 марта - на две недели раньше, чем в 2018 году. И действительно, из-за теплой зимы сезон активности клещей стартовал раньше, чем мог бы. К 18 апреля зарегистрировано уже 26 случаев обращений в больницы - из них 8 детей. Большинство пострадавших (42,3%) - жители Ижевска. Что делать, если нашли клеща, узнала «Комсомолка».

«ОН ВИДЕЛ, КТО НА ЧТО СПОСОБЕН»

.

25 апреля состоялось прощание с почетным гражданином Ижевска, народным артистом РСФСР Анатолием Мамонтовым. Более полувека он был художественным руководителем ансамбля песни и танца «Италмас». «Комсомолка» собрала воспоминания друзей и коллег.

БЕЗ ХАМОНА И ПАРМЕЗАНА?

.

Россиянам могут запретить привозить с собой из-за рубежа мясную и молочную продукцию. С таким предложением выступила Национальная мясная ассоциация, которая объединяет российских производителей мяса, птицы и изделий из них. Письмо по этому поводу направлено в правительство. Под угрозой, таким образом, оказались «санкционные» хамон и пармезан, которые многие наши отпускники тащат в чемоданах домой — друзьям и родственникам на подарки. Чем это развлечение помешало российским производителям мяса?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».