Утро в Ижевске: открытие «Леруа Мерлен», погоня за пьяным водителем и очереди в кинотеатрах из-за «Мстителей»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 30 апреля, вторник. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до +6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

В Удмуртии потепление начнется 1 мая (подробнее)

Открытие летнего сезона на Фан-зоне в Ижевске состоится 1 мая (подробнее)

За три дня в Ижевске раздали 4300 Георгиевских лент (подробнее)

Фильм о жизни моржа Несейки из Удмуртского зоопарка победил на Санкт-Петербургском кинофестивале (подробнее)

Торгово-развлекательный центр «Италмас» в Ижевске выставили на продажу (подробнее)

Далее с подробностями.

ОТКРЫЛСЯ!

В Ижевске 29 апреля, в понедельник, открылся магазин французской сети «Леруа Мерлен». На открытии были председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов и глава города Олег Бекмеметьев. Площадь торгового центра составляет 10 тысяч кв. м, в нем 214 рабочих мест (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

ИЖЕВСКАЯ ПОГОНЯ

В Ижевске 29 апреля, в понедельник, у сотрудников ГИБДД выдался сложный день. Они пытались остановить пьяного водителя, который многократно нарушил ПДД. Нарушителем оказался житель Перми, 41-летний мужчина, он пояснил, что хотел доехать до Краснодарского края (подробнее)

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

ОГРОМНЫЕ ОЧЕРЕДИ

В Ижевске 28 апреля, в воскресенье, стартовал предпремьерный показ фильма «Мстители. Финал». В некоторых кинотеатрах были огромные очереди (подробнее)