Визит президента, смерть Децла и обновленная площадь: чем 2019 год запомнится ижевчанам

2019 год был богат на события - как хорошие, так и печальные. «Комсомолка» собрала несколько самых ярких моментов.

Визит Президента

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

19 сентября Ижевск посетил Владимир Путин. Глава государства осмотрел реконструированную Центральную площадь, выступил на пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников, поздравил жителей города и республики с Днем оружейника. А еще познакомился с открывшимся юношеским технопарком «Калашников» и провел заседание военно-промышленной комиссии России.

Смерть кумира

Фото: архив

3 февраля в Ижевске скончался Децл - 35-летний рэпер Кирилл Толмацкий. Его тело обнаружили в одном из клубов, в котором он выступал на закрытой вечеринке, посвященной юбилею местного бизнесмена. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы.

Обновленная площадь

Фото: архив

Уходящий год был богат на благоустройство городских пространств. Больше всего, конечно, горожане ждали окончания ремонта первой и второй очереди Центральной площади - ее открыли 19 сентября, в День оружейника. Кроме того, в этом году в городе появилось несколько новых скверов - например, Птичий, Рябиновый, Драгунова, сквер Молодоженов и сквер им. Калашникова около ИжГТУ.

Реконструкция библиотеки

Фото: Сергей Грачев

Летом 2019 года началась долгожданная реконструкция Национальной библиотеки. Напомним, что здание было закрыто в 2011 году из-за претензий со стороны контролирующих органов. В течение трех лет разрабатывали план преображения библиотеки. После реконструкции она должна превратиться в культурный центр, где кроме читательских залов появятся конференц-зал и детская комната. При этом площадь книгохранилища увеличится в три раза.

Новые запреты

Минувший год оказался богатым на запреты. Во-первых, 26 февраля 2019 года депутаты Госсовета Удмуртии приняли закон, запрещающий несовершеннолетним посещение развлекательных учреждений, где готовят и курят кальяны.

Кроме того, был принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Отныне напитки не будут продавать в автоматах, на мероприятиях, где много детей, в учебных, спортивных и оздоровительных учреждениях. За принятие проголосовали 48 депутатов, воздержавшихся и голосов против не было.

Фото: Сергей Грачев

24 сентября депутаты единогласно сразу в двух чтениях приняли проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Удмуртской Республики». Согласно ему нельзя шуметь с 22:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в будни, с 23:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни. Также увеличился размер штрафов: он составит для граждан от 1 000 до 2 500 руб., для должностных лиц - от 10 000 до 15 000 руб., для юридических - от 25 000 до 50 000 руб

Первенство по дзюдо

Фото:Сергей Грачев

С 1 по 3 ноября в Ижевске прошло первенство Европы по дзюдо. Оно стало одним из главных спортивных событий года. Участие в соревнованиях приняли 300 спортсменов и 280 волонтеров, нас посетили более 3000 гостей. Удмуртию посетили дзюдоисты из 33 стран мира, в том числе Венгрии, Германии, Дании и других, участие в соревнованиях приняли 300 спортсменов и 280 волонтеров. Следующее первенство Европы по дзюдо пройдет в Хорватии в 2020 году.

Суперфиналы по шахматам

Фото: Амир Закиров

Еще одно важное спортивное мероприятие стартовало 9 августа. В этот день в Удмуртии начались Суперфиналы чемпионата России по шахматам. К нам приехали 24 сильнейших шахматиста России, призеры и победители чемпионата Европы и командного чемпионата мира. Турнир проходил с 10 по 24 августа в рамках проекта «Шахматы в музее», и первые партии были сыграны в музее-усадьбе П. И. Чайковского. С 13 августа турнир «переехал» в Ижевск, в Дом дружбы народов.

Рубенс в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

29 ноября в выставочном центре «Галерея» открылась выставка, посвященная работам фламандского живописца, основоположника стиля барокко Питера Пауля Рубенса (0+). Работы привезли из города Ирбит Свердловской области. Экспозиция состоит из более чем 40 работ художника.

Трагедия у Госсовета

Фото: архив

10 сентября 2019 года мужчина, стоявший около Госсовета в одиночном пикете, неожиданно поджег себя. С почти 100% ожогами тела его доставили в реанимацию 1 РКБ, где через несколько часов он скончался.

«Соколы» в небе

Фото: Амир Закиров

21 сентября в Ижевске выступила авиационная группа ВВС «Соколы России». Из-за грозового фронта в Пермском крае, откуда должны были лететь истребители, было принято решение, что в шоу примет участие только один борт. В течение почти 20 минут командир звена «Соколов» Александр Гусев кружил над акваторией Ижевского пруда, выполняя перед десятками тысяч ижевчан и гостей города фигуры высшего пилотажа.