Где в Удмуртии можно встретить призрак серой дамы, опасны ли «блуждающие огни» и чем знаменита аномальная зона К-16?

На календаре - пятница, 13-е, а это значит, что самое время делиться страшными историями. Тем более, что в Удмуртии происходит немало загадочных событий. «Комсомолка» собрала несколько историй о призраках и даже Снежном человеке.

ПРИЗРАК СЕРОЙ ДАМЫ

Если вы отправитесь в Каракулинский район, в деревню Зуевы Ключи, то услышите немало историй. Большая часть из них - о местных целебных источниках. Но есть легенда и о призраке молодой девушки, которая появляется неподалеку от Святого ключа.

Седые, длинные волосы, серая одежда, напоминающая платье 19 века - призрак этот появляется рядом с засохшей ивой неподалеку от одного из ключей. Считается, что она является только тем, кого ждет беда.

- Ясновидящая рассказывала, что раньше там все было залито водой. И одна из местных жительниц утопилась от несчастной любви. Сейчас она является людям. Стоит около этой ивы и смотрит прямо в глаза. При этом молчит, но в голове слышишь ее голос, - говорит руководитель команды «Сфера Х» Валерий Котов.

В Зуевых ключах два источника - Святой и Гремячий. Считается, что около Святого и появляется призракФото: Сергей ГРАЧЕВ

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА

Одна из самых мистических зон Удмуртии - К-16 - находится на 13-м километре от села Красногорское в Красногорском районе. Несмотря на небольшой размер (диаметр зоны около 50 метров) она является одним из самых загадочных мест республики.

Одна из самых мистических зон Удмуртии - К-16 - находится на 13м километре от села КрасногорскоеФото: Сергей Грачёв

Еще 300 лет назад люди заметили, что здесь происходит что-то необъяснимое.

- Говорят, что часто происходят ДТП на дороге, что рядом с зоной. Все-таки 13-й километр. Видят светящиеся шары. Мы хотели их зафиксировать, но для этого нужно оставаться ночевать там. А это опасно. Человек может там находиться только 40 минут. А дальше появляется чувство тошноты, головокружение, стучит в висках, - уточняет Валерий Котов.

У специалистов есть несколько предположений, что же «прячет» в себе зона. Это могут быть залежи нефти, карстовая пустота или кимберлитовая трубка (своеобразные древние вулканы, алмазоносной породы).Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, именно здесь в мае 1919 года, во время Гражданской войны, велись бои. Шло наступление четвертого Енисейского полка первой Сибирской дивизии.

- Столкновения были ожесточенные. Бои шли около двух недель. И за это время «белые» прорывали оборону в 30 километров. Если примерно посчитать, то можно говорить о тысяче погибших, - рассказывает настоятель Свято-Покровского храма и руководитель поискового отряда Владимир Минеев.

Здесь находится аномальная зона

А в 1996 году сотрудники центра «Акрополь» (региональное отделение Международной Академии энергоинформационных наук) выявили на этом участке аномалию при проведении аэрокосмической фотосъемки. И материалы передали для дальнейшего изучения в ГУ «Удмуртгеолцентр». Они подтвердили: здесь есть локальная геофизическая аномалия.

По словам специалистов, в зоне К-16 зашкаливает мощность электромагнитного поля. У исследователей даже сломался прибор из-за напораФото: Сергей ГРАЧЕВ

БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ НА ЧЕРТОВЫХ БОЛОТАХ

Еще одно загадочное (и даже пугающее) место в Удмуртии - Чертово болото. Оно находится в 8 километрах от деревни Нижний Армязь (Камбарский район). Ходят слухи, что там пропадают люди. А местные жители рассказывают о блуждающих огоньках, которые можно увидеть в этом участке.

- Я сам там каждое лето бываю, регулярно слышал и видел там блуждающие огоньки. Пытался сфотографировать, но почему-то фотоаппарат выключался. А давным-давно пропала целая деревня. За ночь исчезла, - рассказывает Сергей Ураков. Сейчас он живет в Ижевске, но много лет прожил в деревне Армязь.

Родственники пытались найти какие-то останки или хотя бы намеки на существование людей, но все было тщетно. Что именно произошло - никто не знает, когда это было - давно позабылось.

- У нас тоже был случай, - рассказывает специалист по выживанию «Сферы Х» Михаил. - Сидели на болоте, как вдруг один из молодых ребят резко срывается и бежит куда-то в сторону. Мы его остановили, стали расспрашивать. Выяснилось, что он услышал, как его зовет мама.

По одной из версий, блуждающие огоньки, которые видят люди - это самовозгорание газообразного фосфористого водорода. По другой - светлячки или другие светящиеся насекомыеФото: Сергей ГРАЧЕВ

В одну из следующих экспедиций Михаил ощутил этот зов на себе.

- Пьем чай у костра, и тут в голове звучит: «Михаи-и-и-ил». Появилось странное желание встать и сорваться в лес! Меня удержало только то, что человек, чей голос меня звал, сидел напротив меня. Странно и то, что звал голос именно по полному имени, хотя все меня зовут Мишей, - говорит мужчина.

Еще одна особенность болота - «живой» туман. Его сотрудники «Сферы Х» заметили во время одной из вылазок, когда густая дымка вдруг группы исследователей стала обретать форму.

- Ребята увидели, что туман начал густеть. И в этом сгустке показалось мужское лицо… Я тоже увидел, оно смотрело будто с неодобрением. Наблюдали это 5-6 минут. Потом туман свернулся в жгут и как змея сполз в сторону. Пытались подойти к нему, а он отступал дальше в лес, - вспоминает Михаил.

Еще одна особенность болота – «живой» туман, который, по словам некоторых очевидцев, может принимать разные формыФото: Сергей ГРАЧЕВ

СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Кажется невероятным, но в Удмуртии видели Снежного человека. Одно из первых упоминаний мы нашли в материале члена Союза писателей Сергея Жилина в газете «Московский комсомолец в Удмуртии» (апрель 2001 года). Он рассказывает о вымирающей деревушке.

- Много в тех местах ходило легенд о Белом человеке, что жил в Черном лесу (Сьоднюлэс). Ох, как радовался он, когда окрестные деревни начали умирать, разрушаться. Под вечер выходил Белый человек на вершину холма Нимшур-йыл, поросшую можжевельником, и прыгал там, исполняя дикие танцы от радости, что уходят люди из его владений, один он тут хозяином остается, - писал Сергей Жилин.

Так, согласно описанию, выглядит снежный человек

Однажды в этот лес отправился крестьянин за дровами. Когда уже собирался обратно, лошадь стала беспокоиться.

- Оглянулся он, а за спиной его огромный, под три метра, человек, весь шерстью белой покрытый. Взвизгнул крестьянин, кулем на уложенные дрова повалился, хлестнул лошаденку, а та уж понесла во всю прыть. В себя он дома только пришел. Да ведь не случайно говорят, что встреча с нечистью редко когда добром заканчивается - чахнуть с тех пор крестьянин стал, полгода всего и протянул, - писал Сергей Жилин.

Впрочем, были упоминания о Снежном человеке и сравнительно недавно. Например, в январе 2010 года - тогда исполина видели в Воткинске.

- Я смотрел телевизор, когда услышал удар где-то в районе угла дома. Думаю, кто там еще под окном ходит в такое время? Потушил свет, отодвинул шторку и обомлел. Краем глаза я заметил какую-то черную громадную фигуру, мелькнувшую среди деревьев во дворе. Стало очень страшно, - рассказывал пенсионер Владимир Чернов.

Это следы неизвестного существа в Воткинске Фото: Архив редакции

А утром нашли цепочку следов от дома к дому. Каждый след на расстоянии примерно метра друг от друга. Глубокие, длинные - больше 55 сантиметров - и трехпалые, с заостренными концами.

- У соседки подоконник из двухмиллиметрового железа оказался прогнут, словно кто-то навалился. Это какого же роста должно быть существо, чтобы опереться на конструкцию на высоте почти двух метров, - удивлялся Владимир.

Кроме того, после замеров следов у него еще сутки болела голова, а место, где снежный человек перепрыгнул теплотрассу, обходили стороной кошки.

Стоит уточнить, что какие-либо исследования этих следов так и не проводились.

А уже через пару месяцев, в мае 2019 года, в Удмуртии прошла целая разведка в поисках «снежного человека». Исследовательская группа отправилась в Красногорский и Селтинский районы. Поводом стали рассказы лесорубов, которые утверждали, что видели необычное существо между селами Большой Селег, Валамаз и Уть-Сюмси. Побродив в лесах три дня, исследователи ничего не нашли. Разве что свидетеля, который утверждал, что «снежного человека» видели его сыновья в 80-х годах...

Где найти «снежного человека» в Удмуртии

ВАЖНО!

За помощь в подготовке материалов благодарим специалистов компании «Сферы-Икс» - это научно-физический центр, который уже более 20 лет занимается изучением аномальных явлений, феноменов, пещер, подземных ходов и исторических мест Удмуртии. Под предводительством сарапульчанина Валерия Котова заинтересованные регулярно проводят экспедиции к загадочным местам республики. В их арсенале не только наблюдение, но и всевозможные технические средства.

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