2020-03-21T15:55:12+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: режим повышенной готовности, «Мисс Россия» и ижевчанин, фотографирующий звезды

Традиционный обзор
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Коротко о главном, что случилось за эту неделю:

-Больных коронавирусом на 21 марта в Удмуртии не зарегистрировано

-Тепловизоры и и дополнительная дезинфекция: в аэропорту усилены меры безопасности для профилактики коронавируса

-Экс-главу Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца

-Семья с «коронавирусного» лайнера Costa Magica прилетела в Ижевск

-Работы по реконструкции границы с Кировской областью начались в Удмуртии

-15 павильонов появятся летом на остановках Ижевска

-Несколько родителей фиктивно прописали первоклассников, чтобы поступить в желаемую школу

-Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов

Перейдем к подробным новостям:

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Удмуртии

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Удмуртии с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано главой республики Александром Бречаловым.

Ижевская «Мисс Россия» опубликовала фото с дефиле финала конкурса

Фото: архив героини

Фото: архив героини

Снимками с поклонниками девушка поделилась в своем Инстаграм. Сделали небольшую фотоподборку.

Два дома в Ижевске уже добились компенсации за энергоэффективный капремонт

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Рекордно теплая зима привела к перетопам в домах Ижевска. Горожане жалуются на жару в квартирах, за которую вдобавок придется платить. А вот жители дома на Пушкинской, 124 разобрались с перетопами, сделав энергоэффективный ремонт. Да еще и деньги за него вернули!

Папа второклассницы из Ижевска, ставшей чемпионкой Европы по игре в го: «Она без труда побеждает даже взрослых»

Фото: архив героев публикации

Фото: архив героев публикации

С 12 по 15 марта в Хорватии прошел чемпионат Европы среди молодежи по игре го. 1 место среди детей до 12 лет заняли 8-летняя ижевчанка Радмила Пономарева и 10-летний москвич Алексей Игонин. Что такое го и как юная Радмила увлеклась самой сложной игрой в мире, расскажет «Комсомолка».

Ижевчанин подглядывает за планетами и галактиками

Фото: архив героя

Фото: архив героя

По вечерам Алексей Бас выходит во двор своего дома, чтобы сделать несколько снимков. Ижевчанин «охотится» на небесные тела и явления. А в его коллекции не портреты и пейзажи, а макроснимки планет и галактик. В новом выпуске «Мужского хобби» мы расскажем вам про астрофотографию.

«Песни нашей Победы»: радио «Адам» приглашает поучаствовать в легендарном проекте

Фото: архив КП

Фото: архив КП

Стартовал новый сезон проекта «Песни нашей Победы», в рамках которого любой ижевчанин может исполнить песню о Великой Отечественной войне в эфире радио «Адам», а затем, если его выберет жюри, – еще и с главной сцены празднования Дня Победы в Ижевске 9 мая. Как принять участие в проекте?

ИСТОЧНИК KP.RU

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