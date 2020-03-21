Итоги недели в Ижевске: режим повышенной готовности, «Мисс Россия» и ижевчанин, фотографирующий звезды
Коротко о главном, что случилось за эту неделю:
-Больных коронавирусом на 21 марта в Удмуртии не зарегистрировано
-Тепловизоры и и дополнительная дезинфекция: в аэропорту усилены меры безопасности для профилактики коронавируса
-Экс-главу Александра Соловьева оставили под домашним арестом еще на три месяца
-Семья с «коронавирусного» лайнера Costa Magica прилетела в Ижевск
-Работы по реконструкции границы с Кировской областью начались в Удмуртии
-15 павильонов появятся летом на остановках Ижевска
-Несколько родителей фиктивно прописали первоклассников, чтобы поступить в желаемую школу
-Епархия Удмуртии рассказала об обработке храмов
Перейдем к подробным новостям:
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Удмуртии
Фото: Pixabay
В Удмуртии с 18 марта введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение было подписано главой республики Александром Бречаловым.
Ижевская «Мисс Россия» опубликовала фото с дефиле финала конкурса
Фото: архив героини
Снимками с поклонниками девушка поделилась в своем Инстаграм. Сделали небольшую фотоподборку.
Два дома в Ижевске уже добились компенсации за энергоэффективный капремонт
Фото: Сергей Грачев
Рекордно теплая зима привела к перетопам в домах Ижевска. Горожане жалуются на жару в квартирах, за которую вдобавок придется платить. А вот жители дома на Пушкинской, 124 разобрались с перетопами, сделав энергоэффективный ремонт. Да еще и деньги за него вернули!
Папа второклассницы из Ижевска, ставшей чемпионкой Европы по игре в го: «Она без труда побеждает даже взрослых»
Фото: архив героев публикации
С 12 по 15 марта в Хорватии прошел чемпионат Европы среди молодежи по игре го. 1 место среди детей до 12 лет заняли 8-летняя ижевчанка Радмила Пономарева и 10-летний москвич Алексей Игонин. Что такое го и как юная Радмила увлеклась самой сложной игрой в мире, расскажет «Комсомолка».
Ижевчанин подглядывает за планетами и галактиками
Фото: архив героя
По вечерам Алексей Бас выходит во двор своего дома, чтобы сделать несколько снимков. Ижевчанин «охотится» на небесные тела и явления. А в его коллекции не портреты и пейзажи, а макроснимки планет и галактик. В новом выпуске «Мужского хобби» мы расскажем вам про астрофотографию.
«Песни нашей Победы»: радио «Адам» приглашает поучаствовать в легендарном проекте
Фото: архив КП
Стартовал новый сезон проекта «Песни нашей Победы», в рамках которого любой ижевчанин может исполнить песню о Великой Отечественной войне в эфире радио «Адам», а затем, если его выберет жюри, – еще и с главной сцены празднования Дня Победы в Ижевске 9 мая. Как принять участие в проекте?
ИСТОЧНИК KP.RU