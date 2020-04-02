Улицы разбитого асфальта: где в Ижевске ни проехать, ни пройти
Ох уж эти российские быстрорастворимые дороги и тротуары… Просто добавь воды! С окончанием зимы каждый день на них нам жалуются ижевчане. Поэтому «Комсомолка» вместе со своими читателями составила рейтинг самых ужасных дорог и пешеходных дорожек, дабы специальные службы брали на карандаш мнение горожан и ремонтировали в нужных местах, а сами автолюбители и пешеходы по возможности избегали опасных участков.
ДОРОГИ
Самая разбитая улица
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
За звание самой разбитой дороги Ижевска завязалась нешуточная борьба! Но с небольшим отрывом заветный титул получила улица Нижняя.
Нижняя – 20%
Копровый проезд – 19%
Кирова – 13%
Карла Маркса – 11%
Гагарина – 9%
Также в список самых разбитых вошли: 10 лет Октября, Советская, Московская, переулок Широкий. Водитель, помни: на этих улицах ты должен не только уметь обруливать ямы, но и уворачиваться от обруливающих ямы.
Самая глубокая яма на дороге
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Говорят, что дорога считается не такой уж плохой, если получается выбраться из ямы без трактора. А вот жители Ленинского района не согласятся: на улице Гагарина этих ям столько, что тракторов не хватит. И действительно, когда мы по ней ехали, нас хорошо потрясло по кочкам. А ведь Гагарина стратегически важна для всего Ленинского района.
Гагарина – 25%
Советская – 18%
40 лет Победы – 16%
10 лет Октября – 14%
Холмогорова – 11%
За звание самых глубоких ям боролись также дыры на Ухтомского и Камбарской. Но никому из них не удалось даже приблизиться к фавориту.
Самая лучшая колея
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Улицы с «волнистым» асфальтом – это ли не удивительная находка? Ан нет, вполне обыденная. В Ижевске дорог с колейностью немало.
Ворошилова – 31%
Кирова – 11%
Совхозная – 10%
Новоажимова – 13%
Пушкинская – 9%
Также «радуют» колеями ул. М. Горького, Удмуртская, 10 лет Октября, Советская. Ижевчане, жалующиеся на них, говорят: только у нас отличить пьяного водителя от водителя, объезжающего колеи и ямы, практически нереально.
Идеальная улица
Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога! Да, и такое бывает в Ижевске. Горожане рассказали, где улицы с самым ровным асфальтом.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Берша – 28%
Пушкинская – 22%
40 лет Победы – 14%
Удмуртская – 13%
10 лет Октября – 10%
В список хороших также вошли: Южная набережная, Карла Либкнехта, Холмогорова, Милиционная.
Выбор редакции
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Все наши сотрудники живут в Ижевске и ездят по этим же улицам. Поэтому мы не удержались и выбрали самую разбитую, по нашему мнению. Среди кандидатов на непочетное звание рассматривались улицы Совхозная, Восточная, Автозаводская и другие. Но в результате простым большинством голосов победила Кирова. Надеемся, она дождется своего ремонта.
ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
Не лучше обстоят дела и с тротуарами в Ижевске. Смотрим, какими не довольны горожане.
Самый убитый тротуар
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Сломать ноги? Легко! Ну а на каблуках здесь вообще делать нечего. Самыми разбитыми тротуарами, по мнению горожан, славится улица Гагарина.
Тротуары на Гагарина - 20%
На Баранова -16%
Ворошилова - 15%
Удмуртской - 11%
Школьной - 11%
Также пешеходам лучше не бывать на Коммунаров, Карла Маркса, Цветочной, Первомайской, Красногеройской.
Самый грязный
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Далеко не лечебные грязи ждут ижевчан, вышедших прогуляться. Такое чувство, что дорожные службы на некоторых улицах не были никогда. И вновь лидирует в антирейтинге улица Гагарина – чтобы пройти по ней без проблем, нужно надеть резиновые сапоги, особенно после дождика.
Тротуары на Гагарина - 21%
На Ворошилова – 20%
Фруктовой – 16%
Баранова – 14%
Карла Маркса – 9%
Не радуют грязью также тротуары на Ленина, Орджоникидзе, Первомайской.
«Уплывшая» брусчатка
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Зимой горожане жаловались, что брусчатка очень скользкая. А с приходом весны вскрылось еще и ее ужасное состояние. На некоторых участках кажется, что по брусчатке слоны ходили, а кое-где ее явно грызли неведомые животные. Как говорят наши читатели, «ужас ужасный» творится на Пушкинской. Тротуары здесь и лидируют по «уплывшей» брусчатке.
Тротуары на Пушкинской – 33%
Покрытие дорожек на Ворошилова - 29%
На Карла Маркса - 19%
Коммунаров - 14%
Лихвинцева – 3
Самые большие лужи
Идешь себе спокойно, а тут – море – ни конца, ни края. Нет, ты не в Крыму или Турции. Ты в Ижевске! Особенно порадует огромными лужами улица Петрова. Обхода нет. Надевайте резиновые сапоги!
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Лужи на Петрова - 33%
«Моря» на Автозаводской - 20%
На Баранова - 16%
Школьной - 14%
Холмогорова - 9%
Не довольны ижевчане также большими лужами на тротуарах по Карла Маркса.
Выбор редакции
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
Не могли мы не сказать еще об одной улице. Тротуары на ней не вошли в список самых грязных или самых разбитых. Просто здесь есть всё – и грязь, и лужи, и ямы, и отсутствие нормальных бордюров. Ижевчане, вынужденные здесь ходить – просто в шоке. Речь идет об улице Песочной.
- Я занимаюсь озеленением. Я как специалист могу сказать, что отвратительные бордюры приведут к тому, что тротуар станет запущенным. Грязь будет вытекать на дорогу, прорастет поросль сорняков. Это неэстетично, - говорит местная жительница Светлана.
*Опросы о состоянии дорог проводились в группе «Новости | Я люблю Ижевск» «ВКонтакте». Опросы проходили с 14 по 20 февраля. В опросах приняли участие от 350 до 605 человек.
**Опросы о состоянии тротуаров проводились 26 марта в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск». В опросах поучаствовали от 227 до 688 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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