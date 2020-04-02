Улицы разбитого асфальта: где в Ижевске ни проехать, ни пройти

Ох уж эти российские быстрорастворимые дороги и тротуары… Просто добавь воды! С окончанием зимы каждый день на них нам жалуются ижевчане. Поэтому «Комсомолка» вместе со своими читателями составила рейтинг самых ужасных дорог и пешеходных дорожек, дабы специальные службы брали на карандаш мнение горожан и ремонтировали в нужных местах, а сами автолюбители и пешеходы по возможности избегали опасных участков.

ДОРОГИ

Самая разбитая улица

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

За звание самой разбитой дороги Ижевска завязалась нешуточная борьба! Но с небольшим отрывом заветный титул получила улица Нижняя.

Нижняя – 20%

Копровый проезд – 19%

Кирова – 13%

Карла Маркса – 11%

Гагарина – 9%

Также в список самых разбитых вошли: 10 лет Октября, Советская, Московская, переулок Широкий. Водитель, помни: на этих улицах ты должен не только уметь обруливать ямы, но и уворачиваться от обруливающих ямы.

Самая глубокая яма на дороге

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Говорят, что дорога считается не такой уж плохой, если получается выбраться из ямы без трактора. А вот жители Ленинского района не согласятся: на улице Гагарина этих ям столько, что тракторов не хватит. И действительно, когда мы по ней ехали, нас хорошо потрясло по кочкам. А ведь Гагарина стратегически важна для всего Ленинского района.

Гагарина – 25%

Советская – 18%

40 лет Победы – 16%

10 лет Октября – 14%

Холмогорова – 11%

За звание самых глубоких ям боролись также дыры на Ухтомского и Камбарской. Но никому из них не удалось даже приблизиться к фавориту.

Самая лучшая колея

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Улицы с «волнистым» асфальтом – это ли не удивительная находка? Ан нет, вполне обыденная. В Ижевске дорог с колейностью немало.

Ворошилова – 31%

Кирова – 11%

Совхозная – 10%

Новоажимова – 13%

Пушкинская – 9%

Также «радуют» колеями ул. М. Горького, Удмуртская, 10 лет Октября, Советская. Ижевчане, жалующиеся на них, говорят: только у нас отличить пьяного водителя от водителя, объезжающего колеи и ямы, практически нереально.

Идеальная улица

Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг дорога! Да, и такое бывает в Ижевске. Горожане рассказали, где улицы с самым ровным асфальтом.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Берша – 28%

Пушкинская – 22%

40 лет Победы – 14%

Удмуртская – 13%

10 лет Октября – 10%

В список хороших также вошли: Южная набережная, Карла Либкнехта, Холмогорова, Милиционная.

Выбор редакции

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Все наши сотрудники живут в Ижевске и ездят по этим же улицам. Поэтому мы не удержались и выбрали самую разбитую, по нашему мнению. Среди кандидатов на непочетное звание рассматривались улицы Совхозная, Восточная, Автозаводская и другие. Но в результате простым большинством голосов победила Кирова. Надеемся, она дождется своего ремонта.

ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

Не лучше обстоят дела и с тротуарами в Ижевске. Смотрим, какими не довольны горожане.

Самый убитый тротуар

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Сломать ноги? Легко! Ну а на каблуках здесь вообще делать нечего. Самыми разбитыми тротуарами, по мнению горожан, славится улица Гагарина.

Тротуары на Гагарина - 20%

На Баранова -16%

Ворошилова - 15%

Удмуртской - 11%

Школьной - 11%

Также пешеходам лучше не бывать на Коммунаров, Карла Маркса, Цветочной, Первомайской, Красногеройской.

Самый грязный

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Далеко не лечебные грязи ждут ижевчан, вышедших прогуляться. Такое чувство, что дорожные службы на некоторых улицах не были никогда. И вновь лидирует в антирейтинге улица Гагарина – чтобы пройти по ней без проблем, нужно надеть резиновые сапоги, особенно после дождика.

Тротуары на Гагарина - 21%

На Ворошилова – 20%

Фруктовой – 16%

Баранова – 14%

Карла Маркса – 9%

Не радуют грязью также тротуары на Ленина, Орджоникидзе, Первомайской.

«Уплывшая» брусчатка

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Зимой горожане жаловались, что брусчатка очень скользкая. А с приходом весны вскрылось еще и ее ужасное состояние. На некоторых участках кажется, что по брусчатке слоны ходили, а кое-где ее явно грызли неведомые животные. Как говорят наши читатели, «ужас ужасный» творится на Пушкинской. Тротуары здесь и лидируют по «уплывшей» брусчатке.

Тротуары на Пушкинской – 33%

Покрытие дорожек на Ворошилова - 29%

На Карла Маркса - 19%

Коммунаров - 14%

Лихвинцева – 3

Самые большие лужи

Идешь себе спокойно, а тут – море – ни конца, ни края. Нет, ты не в Крыму или Турции. Ты в Ижевске! Особенно порадует огромными лужами улица Петрова. Обхода нет. Надевайте резиновые сапоги!

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Лужи на Петрова - 33%

«Моря» на Автозаводской - 20%

На Баранова - 16%

Школьной - 14%

Холмогорова - 9%

Не довольны ижевчане также большими лужами на тротуарах по Карла Маркса.

Выбор редакции

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Не могли мы не сказать еще об одной улице. Тротуары на ней не вошли в список самых грязных или самых разбитых. Просто здесь есть всё – и грязь, и лужи, и ямы, и отсутствие нормальных бордюров. Ижевчане, вынужденные здесь ходить – просто в шоке. Речь идет об улице Песочной.

- Я занимаюсь озеленением. Я как специалист могу сказать, что отвратительные бордюры приведут к тому, что тротуар станет запущенным. Грязь будет вытекать на дорогу, прорастет поросль сорняков. Это неэстетично, - говорит местная жительница Светлана.

*Опросы о состоянии дорог проводились в группе «Новости | Я люблю Ижевск» «ВКонтакте». Опросы проходили с 14 по 20 февраля. В опросах приняли участие от 350 до 605 человек.

**Опросы о состоянии тротуаров проводились 26 марта в группе «ВКонтакте» «Новости | Я люблю Ижевск». В опросах поучаствовали от 227 до 688 человек.