Жена ижевчанина, погибшего в ДТП на дороге «Ижевск - аэропорт»: «Муж разбился в день рождения младшей дочери»

14 мая на дороге «Ижевск - аэропорт» произошло страшное ДТП. Недалеко от гипермаркета «Лента» столкнулись «КИА», «Рено» и ВАЗ-2106. В аварии погиб отец троих детей, 31-летний водитель «Рено», Денис Лапин (фамилия изменена. - прим. ред.). Он ушел в день рождения младшей дочери…

По словам жены, Денис очень любил рыбалку и заниматься машиной Фото: личный архив семьи

«ДО ЧАСУ НОЧИ СИДЕЛА РЯДОМ С ТЕЛОМ МУЖА»

В тот роковой день, 14 мая, Лапины отмечали первый день рождения младшей дочери. На праздник Вероника пригласила родных, а Денис немного задержался на работе и приехал только около 8 часов вечера.

- К тому моменту в гостях оставались лишь сестра Дениса и ее 6-летний сын. Было уже поздно, и муж предложил увезти сестру домой, в Завьялово. А после хотел вернуться и посидеть со мной и дочками, - вспоминает Вероника. - Я его еле уговорила зажечь свечки на торте, чтобы дочка загадала желание! После этого они быстро собрались и уехали. Кто же знал, что он больше не вернется домой…

Первые кадры с места аварии Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Буквально через час его не стало. Вероника узнала об этом от свекрови. Поначалу не поверила, начала звонить любимому, но телефон молчал. Тогда девушка позвонила сестре Дениса. Но на звонок ответила незнакомая женщина. Она подтвердила - Денис погиб.

Первые кадры с места аварии Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- В этот момент к нам зашел сосед, который тоже уже знал о случившемся, - рассказывает Вероника. - Я оставила детей с братом, а сама поехала на место аварии. Не помню, как мы ехали и что там происходило, но с этого моменты наша жизнь разделилась на «до» и «после». Я сразу подошла к мужу - он лежал у нашей машины. Просидела с ним рядом до часу ночи, пока его тело не забрали медики. Теперь у них с дочкой одна дата на двоих: у нее день рождения, а у мужа день смерти….Сестра Дениса попала в больницу с сотрясением мозга и множественными переломами. Ее 6-летний сын, к счастью, отделался ссадинами. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«ДЛЯ МЕНЯ ОН ПРОСТО УШЕЛ НА РАБОТУ»

16 мая Дениса проводили в последний путь. Похоронили в родном селе Сергино (Балезинский район). Вероника до сих пор не верит в случившееся. Говорит, что для нее муж просто ушел на работу…

- В этом году мы собирались отпраздновать 10-летие со дня свадьбы, - говорит девушка. - Мы познакомились в 2008 году. Однажды моя подруга ехала в электричке и оставила там свой номер «аськи». Его нашел Денис, написал, и они с подругой начали общаться, а потом решили встретиться. Подруга боялась и пригласила меня составить компанию. И мы с Денисом сразу понравились друг другу.

В следующем году пара планировала свозить дочек на море Фото: личный архив семьи

Потом Денис ушел в армию, а после возвращения, через пару месяцев, влюбленные узнали, что у них будет дочка. В 2010 году состоялась свадьба.

- Получилось у нас как-то все очень быстро, но в наших чувствах мы никогда не сомневались. Все эти годы жили в мире, согласии и растили детей. В июле мечтали отпраздновать 10-летие брака, но мужа больше нет…

Несмотря на всю боль, женщина нашла в себе силы рассказать о трагедии дочерям (9 лет, 7 лет и 1 год), но они тоже не осознали, что папа больше не придет домой. Не могут поверить в случившееся и друзья Дениса.

Автомобиль Дениса сильно покорежен. Мужчину зажало, поэтому спасателям пришлось даже отпиливать некоторые части машины, чтобы достать тело Фото: личный архив семьи

- С Денисом мы познакомились, когда автобус с призывниками из Глазова заехал в Балезино забрать других призывников. Это было в декабре 2008 года, - рассказывает друг мужчины Роман Кадыров. - Он мне сразу понравился: открытый, добрый, отзывчивый парень. Я всегда мог обратиться к нему за советом. Служили мы не вместе, попали в разные подразделения, но все-таки общались и поддерживали дружбу даже после дембеля. Денис был отличным парнем и настоящим другом!

Соседи по дому, где Лапины живут уже 5 лет, тоже знали Дениса как очень ответственного и добродушного человека, который всегда был готов прийти на помощь.

- С самого нашего заезда в дом Денис и Вероника были активными жителями: помогали облагораживать территорию дома, принимали участие в различных мероприятиях. Денис был хозяйственным! Помню, как однажды он, не дожидаясь управляющей компании, заделал дыры в стене с наружной стороны дома, - рассказывает старшая по дому Елена Радионова. - Очень жаль, что авария унесла его жизнь. Скорбим об утрате.

- Вероника и Денис жили дружно. Доченьки у них очень приветливые, воспитанные и просто милашки. Очень жалко, что такое горе пришло в их семью, совсем еще маленькие девочки остались без папы… - добавляют соседи пары.

ОФИЦИАЛЬНО

14 мая около 20:40 на 8 км автодороги «Ижевск - аэропорт» водитель «КИА» (51-летний мужчина) выехал на «встречку», где столкнулся с «Рено». а тот, в свою очередь, врезался в ВАЗ-2106. В результате аварии пострадали 7 человек, среди них 6-летний ребенок. После медобследования в крови водителя автомобиля «КИА» нашли этиловый спирт в количестве, превышающем допустимую норму.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Данное деяние наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ВАЖНО!

Сейчас семье Лапиных непросто, Веронике нужно в одиночку поднимать троих детей. Поэтому, если вы хотите оказать пострадавшей семье помощь, то можете сделать это через фонд ИГГС.

Реквизиты:

УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049401601

Корреспондентский счет: 30101810400000000601

Расчетный счет: 40703810568000000450

Получатель платежа: Благотворительный фонд «Ижевск Где Гай Стоят»

ИНН: 1831181277

КПП: 183101001

Назначение платежа: ДТП 14 мая

Контакты: 8 (912) 762-79-00, Ячменкова Анастасия (директор фонда)

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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