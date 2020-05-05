Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 мая 2020 года: заболевшие вирусом дети и открытие новых обсерваторов для приезжих

По состоянию на 5 мая в Удмуртии выявили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

— Диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска, двух жителей Малопургинского района, и по одному жителю Якшур-Бодьинского района, Воткинска и Глазова. Среди заболевших три ребенка в возрасте от двух до пяти лет, — отметил глава республики.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая в 58 населенных пунктах (подробнее).

Что еще произошло за день:

- 10 обсерваторов для приезжих из других регионов развернули в Удмуртии,

- Глава Удмуртии прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса,

- 11-классники Удмуртии смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая.