2020-05-05T21:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 мая 2020 года: заболевшие вирусом дети и открытие новых обсерваторов для приезжих

Рассказываем, что произошло за день
Оксана Мымрина
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Коронавирус в Ижевске, последние новости на 5 мая 2020 годаКоронавирус в Ижевске, последние новости на 5 мая 2020 годаФото: Амир Закиров
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По состоянию на 5 мая в Удмуртии выявили еще 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

— Диагноз подтвердился у семи жителей Ижевска, двух жителей Малопургинского района, и по одному жителю Якшур-Бодьинского района, Воткинска и Глазова. Среди заболевших три ребенка в возрасте от двух до пяти лет, — отметил глава республики.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 344 лабораторно подтвержденных случая в 58 населенных пунктах (подробнее).

Что еще произошло за день:

- 10 обсерваторов для приезжих из других регионов развернули в Удмуртии,

- Глава Удмуртии прокомментировал 10 летальных случаев от коронавируса,

- 11-классники Удмуртии смогут приходить в школы для подготовки к ЕГЭ с 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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