2020-04-26T12:49:20+03:00
Общество

Пассажиры поездов в Ижевске будут обязаны указывать свои контакты

Эта мера поможет информировать об изменениях в расписании
Анастасия Захарова
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Сейчас можно вернуть даже невозвратные билетыСейчас можно вернуть даже невозвратные билетыФото: Архив КП
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С 23 апреля пассажиры, которые покупают билеты на поезд в кассах, на сайте РЖД или в приложении, должны будут указывать свои контакты. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

Можно будет оставить номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты. Туда будут приходить уведомления об изменениях в расписании движения. Эта услуга бесплатная. Присылать сообщения будут только тем, кого это непосредственно коснется.

Напомним, ранее отменили часть рейсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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