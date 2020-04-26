Пассажиры поездов в Ижевске будут обязаны указывать свои контакты
С 23 апреля пассажиры, которые покупают билеты на поезд в кассах, на сайте РЖД или в приложении, должны будут указывать свои контакты. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
Можно будет оставить номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты. Туда будут приходить уведомления об изменениях в расписании движения. Эта услуга бесплатная. Присылать сообщения будут только тем, кого это непосредственно коснется.
Напомним, ранее отменили часть рейсов.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
25 апреля подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом
Певица Зара поздравила молодоженов из Удмуртии во время онлайн-свадьбы
75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»