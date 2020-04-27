2020-04-27T16:42:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра сняли карантин

При этом режим самоизоляции обязателен для всех жителей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: администрация Малопургинского районаФото: администрация Малопургинского района
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В Малой Пурге и деревне Багрш-Бигра (Удмуртия) с 27 апреля сняли карантин. Об этом сообщается в группе администрации Малопургинского района.

- Друзья, карантин снят, но режим самоизоляции не отменен. Давайте наберемся выносливости, терпения и будем дома. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга, - написано в сообщении.

Напомним, 24 апреля в Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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