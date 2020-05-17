19 новых случаев и смерть политика от инфекции: новости коронавируса в Удмуртии за 16-17 мая
Редкие дни обходятся без сообщений о новых заболевших и выздоровевших. Эти выходные не стали исключением. Самую актуальную сводку коронавируса в Ижевске и Удмуртии подготовила «Комсомолка».
16 мая
По состоянию на 16 мая в Удмуртии выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом.
- Диагноз подтвердился у 4 жителей Малопургинского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Ижевска, по одному жителю из Воткинска, Глазова, Сарапула, Кезского и Балезинского районов. В числе заболевших: 1 ребенок до 14 лет, 3 жителей старше 65 лет, - написал глава региона.
В тот же день стало известно о росте числа выздоровевших после новой коронавирусной инфекцией.
К сожалению, есть и погибшие – всего 14 человек. Сейчас 8 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 37 – средней степени тяжести, 166 – в удовлетворительном состоянии
Также стало известно, что из жизни ушел Виктор Шудегов, бывший член Совета федерации и Госдумы РФ от Удмуртии, возглавлявший ранее удмуртское отделение партии «Справедливая Россия». Виктор Евграфович был болен, боролся с коронавирусной инфекцией, находился в тяжелом состоянии.
17 мая
Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии, а число выздоровевших возросло до 223 человек.
Всего на данный момент в Удмуртии зафиксировали 441 лабораторно подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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