2020-05-29T17:55:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 мая 2020 года: двое умерших с коронавирусом и снятие карантина

Рассказываем, что произошло за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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29 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что еще два человека с подтвержденными анализами на коронавирус умерли (подробнее).

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года.

- В одном из поселков Удмуртии сняли карантин, введенный из-за коронавируса.

- 15 загородных, 34 лагеря труда и отдыха на базе школ, 14 санаториев в Удмуртии готовятся к открытию летом.

- В Удмуртии на 29 мая выявили 24 новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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