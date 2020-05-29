Коронавирус в Ижевске, последние новости на 29 мая 2020 года: двое умерших с коронавирусом и снятие карантина
29 мая глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что еще два человека с подтвержденными анализами на коронавирус умерли (подробнее).
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года.
- В одном из поселков Удмуртии сняли карантин, введенный из-за коронавируса.
- 15 загородных, 34 лагеря труда и отдыха на базе школ, 14 санаториев в Удмуртии готовятся к открытию летом.
- В Удмуртии на 29 мая выявили 24 новых случаев заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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