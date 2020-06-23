Коронавирус в Ижевске, последние новости на 23 июня 2020 года: снятие карантина в Можге и новые выплаты семьям

23 июня глава Удмуртии сообщил, что в регионе зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у 5 жителей Можги, по три случая зарегистрировано в Ижевске, Сарапуле, Сарапульском, Завьяловском районах, по одному случаю в Воткинске, Глазове, Вавожском, Кизнерском, Малопургинском районах (подробнее).

Что еще произошло:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Медработников из Удмуртии наградили госнаградой по указу президента России.

- В Роспотребнадзоре по Удмуртии рассказали, как защитить ребенка от коронавируса.

А также:

Как сообщается в паблике «Стопкоронавирус.Удмуртия» в Можге сняли, введенный месяц назад, карантин.

- Жители Можги, у которых выявили коронавирус, не соблюдали режим самоизоляции и поздно обратились за медицинской помощью. Поэтому список контактных лиц превышал 285 человек, - говорится в сообщении.

Кстати!

В обращении россиянам президент страны сообщил о том, что родители детей от рождения до 16 лет получат еще одну единовременную выплату в 10 000 рублей в июле. Тем, кто получил выплату в июне, выплата за июль придет автоматически

А семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.