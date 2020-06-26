2020-06-26T13:22:10+03:00
Политика

«День можно выбрать, и это удобно»: жители Ижевска о том, почему голосуют о поправках до 1 июля

Рассказываем, как на участках встречали первых голосующих и что думают о процедуре голосования сами горожане
Евгения ИВАНОВА
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Днем на участке 4/01 мы застали всего несколько голосующих, но, по словам представителей избирательной комиссии, горожане приходят на участок с раннего утра.Днем на участке 4/01 мы застали всего несколько голосующих, но, по словам представителей избирательной комиссии, горожане приходят на участок с раннего утра.Фото: Амир Закиров
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25 июня в Ижевске стартовало голосование до дня голосования – шестидневный период, в который любой желающий может прийти на свой участок и проголосовать о поправках в Конституцию России, а также о присвоении Ижевску звания города трудовой доблести. «Комсомолка» побывала на участках и вместе с избирательной комиссией встретила ижевчан, голосующих в самый первый день.

На участок №4/01, расположенном в лицее №25 Ижевска, мы приехали в разгар рабочего дня и застали там несколько участников голосования. Площадка развернулась в холле лицея, просторном и длинном. Место выбрали специально, чтобы голосующие и члены избирательной комиссии находились на безопасном расстоянии друг от друга. Каждому на входе измерили температуру бесконтактным термометром, выдали индивидуальные средства защиты (маску и перчатки), одноразовую ручку, после чего проверили документы и выдали бюллетень для голосования, на все – буквально 10 минут. Участники утверждают: организовать голосование до 1 июля было не только правильно с точки зрения безопасности, но и удобно.

На входе у каждого участника голосования проверяют температуру Фото: Амир Закиров

На входе у каждого участника голосования проверяют температуруФото: Амир Закиров

- Для меня было важно проголосовать о поправках, но 1 июля я бы сделать этого не смогла, поэтому выбрала 25-е число – наиболее удобный для меня день. Хорошо, что есть такая возможность. И никаких заявлений писать не нужно, пришел и все. С точки зрения безопасности тоже все четко: расстояние выдержано, средства индивидуальной защиты выдали. Все очень удобно, - рассказала студентка Александра Рябкова.

- Ближе к 1 июля, я думаю, на участках будет больше людей, может, очереди. А в будни забежал на 10 минут после работы и проголосовал. По мне, очень удобный вариант получился, - поделилась заведующая учебной частью лицея №25 Нина Давлетханова.

Участник голосования может показать паспорт на безопасном расстоянии, чтобы минимизировать контакты с комиссией Фото: Амир Закиров

Участник голосования может показать паспорт на безопасном расстоянии, чтобы минимизировать контакты с комиссиейФото: Амир Закиров

Ижевчанка Татьяна Галкина не любит откладывать дела в долгий ящик, а потому тоже решила прийти на участок в первый же день.

- Да, 1 июля объявлен выходным днем и, вроде бы, времени проголосовать больше, но ведь неизвестно, что будет: срочные дела, плохое самочувствие, мало ли чего. Поэтому решила проголосовать сразу, как возможность появилась. Тем более, что день можно выбрать, и это удобно. Очередей на участке нет, на всю процедуру ушло несколько минут, - поделилась Татьяна

Проголосовали раньше, чтобы освободить выходной

Каждый участник голосования может ознакомиться с полным перечнем предлагаемых поправок. Напомним, решение принять необходимо по всему перечню разом, голосовать по каждой отдельной поправке не нужно Фото: Амир Закиров

Каждый участник голосования может ознакомиться с полным перечнем предлагаемых поправок. Напомним, решение принять необходимо по всему перечню разом, голосовать по каждой отдельной поправке не нужноФото: Амир Закиров

По словам Елены Вечтомовой, председателя избирательной комиссии участка 4/01, первых голосующих комиссия встретила еще рано утром. Многим из пришедших удобнее прийти в будни, чтобы полноценно отдохнуть в день общероссийского голосования 1 июля.

- К нам приходили утром, до работы, в обед, после работы. Но в целом, поток голосующих был ровным в течение всего дня. Наш участок единовременно может принять 15 участников голосования (разумеется, с соблюдением дистанции), поэтому даже в пиковые часы очередей не было. К слову, 25 июня мы приняли первые 8 заявок от горожан на голосование на дому. Благодаря всем этим мерам получается развести потоки участников голосования. Это очень важно сейчас, в условиях ситуации с коронавирусом, и удобно для самих горожан, - рассказывает Елена Вечтомова, директор лицея №25.

«Главный вопрос – безопасность»

Проголосовал до дня голосования и глава Удмуртии Александр Бречалов. Руководитель республики пришел на участок утром 26 июня.

- При всей важности голосования, самым главным вопросом для нас остается вопрос безопасности наших граждан с точки зрения эпидобстановки. Все организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, поэтому ответственно можно сказать, что голосовать безопасно. Намного безопаснее, чем то, что я вижу порой в общественном транспорте, в магазинах, - прокомментировал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии проголосовал о поправках утром 26 июня. Фото: Михаил Красильников

Глава Удмуртии проголосовал о поправках утром 26 июня. Фото: Михаил Красильников

Глава Удмуртии также напомнил, что жители республики имеют права проголосовать на дому. Для этого до 17.00 1 июля нужно позвонить в свою участковую комиссию и сообщить о своем решении или направить заявку через портал Госуслуг. Никаких подтверждающих документов, справок для голосования на дому не нужно, необходим только паспорт.

- Мы сегодня голосуем и о присвоении Ижевску абсолютно заслуженного, на мой взгляд, звания «Города трудовой доблести». Это тоже очень важно и органично с поправками, по которым нам предлагается принять решение. Поэтому считаю, что проявить гражданскую позицию и прийти проголосовать необходимо, - прокомментировал глава республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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