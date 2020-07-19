Столкновение с фурой и массовое ДТП: жертвами дорожных аварий за неделю стали двое мужчин

За прошедшие 7 дней на дорогах Удмуртии произошло 2 смертельных аварии и массовое ДТП с участием шести машин. Подробнее – в нашем материале.

Так, 13 июля стало известно, что 11-летний мальчик получил травмы в ДТП: водитель машины «Лада Калина», в которой он находился, сбил лося. Пострадавшего доставили в больницу (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

14 июля произошла смертельная авария. «Лада Гранта» выехала на «встречку» при затяжном повороте и врезалась в «ВАЗ – 21099». От полученных травм 31-летний водитель 99-ой погиб (подробнее).

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

16 июля водитель, которому стало плохо за рулем, устроил массовую аварию: столкнулись 6 машин. К счастью, жертв удалось избежать (подробнее).

ФОТО: 1 отдел УГИБДД Удмуртии

18 июля вновь произошло смертельное ДТП. 40-летний водитель машины «Фольксваген Поло» не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в «Ниву» и фуру. Виновник аварии скончался на месте (подробнее).