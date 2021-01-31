Трое погибших и пострадавший младенец: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Рассказываем о происшествиях на дорогах
Фото: Диля Ахмадишина
Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о самых жутких ДТП, которые случились на дорогах республики. К сожалению, эта неделя была богата на аварии.
Погибли трое
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
24 января страшное ДТП произошло на дороге Воткинск — Чайковский. «КИА РИО» столкнулась с грузовиком. Водителя легковушки госпитализировали, а три пассажира погибли от полученных травм. Дело взяла на контроль прокуратура: есть версия, что все произошло из-за нечищенной дороги.
Пострадал полуторамесячный ребенок
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
27 января столкнулись два автомобиля на улице Камбарской — «Лада Гранта» и «Фольксваген». В итоге пострадал полуторамесячный пассажир «Фольксвагена».
Легковушка врезалась в грузовик
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
25 января «Лада Ларгус» врезалась в стоящий на обочине грузовой автомобиль с прицепом. Водитель не справился с управлением. Его отвезли в больницу.
Врезался в фонарный столб
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Алкоголь за рулем до добра не доводит. Водитель «Нивы» врезался в фонарный столб на улице 10 лет Октября. Ничем хорошим это не кончилось.