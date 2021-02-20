Доброе утро, Ижевск! Сегодня суббота, 20 февраля, - наконец-то рабочая неделя подходит к концу. Сегодня днем ожидается небольшой снег и температура воздуха до -16°С. Пусть этот день будет добрым! А мы предлагаем вам почитать новости одной строкой:Неизвестные сообщили об угрозе минирования школ ИжевскаЦифровизация сферы здравоохранения Удмуртии составила более 65%180 млн выделили на благоустройство 18 дворов и 4 общественных территорий в Ижевске в 2021 годуЧетыре человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей и маршрутки в ИжевскеИзменится расписание трамваев и троллейбусов с 20 по 23 февраля в ИжевскеПорыв на улице Парковой произошел в ИжевскеРаскрыта личность мужчины в казачьей форме, спровоцировавшего массовое ДТП в ИжевскеЧитайте на WWW.IZH.KP.RU: https://www.izh.kp.ru/online/news/4194935/ТЕПЕРЬ К ГЛАВНЫМ НОВОСТЯМ:Школьница создала робота, чтобы безопасно раскрасить Ижевск в яркие цвета15-летняя Лиза Горбунова, ученица школы №86 учит английский, занимается моделингом, снимается в рекламе и создает робота, который может самостоятельно красить стены или заборы при помощи баллончика.За текущий эпидсезон в Удмуртии не было зафиксировано ни одного случая гриппаОб этом в феврале сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора. Одной из основных причин врачи называют масштабную прививочную кампанию.Реставратор икон рассказала, как под одним изображением нашла другоеС помощью ижевчанки Марии Бехтеревой в музее подготовили выставку «Профессия — реставратор»