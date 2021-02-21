«Марафон ссузов» подошел к концу. Почти неделю директоры техникумов рассказывали в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (16+) о востребованных профессиях, особенностях обучения и условиях поступления. Участие приняли три техникума и один колледж нашего региона. В чем преимущество каждого учебного заведения, узнала «Комсомолка».МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТМВЕУ - это многопрофильное образовательное учреждение, в котором каждый студент сможет развить свои умения. Колледж известен своими востребованными программами высшего и среднего профобразования и уникальными прикладными курсами.Учебный план постоянно совершенствуются. Сейчас доступны 12 основных специальностей: от творческих профессий дизайна до прикладных направлений правоохранительной деятельности, сооружения газонефтепровода и пожарной безопасности.Преподаватели отмечают, что учеников колледжа особенно привлекает ранний выход на рынок труда и обучение на мультикомпетентных специалистов. Ведь только так можно успеть за прогрессом, и короткие разнонаправленные образовательные программы дают выпускникам большое преимущество на рынке труда.За последние несколько лет требования к колледжам сильно возросли, но МВЕУ всегда превосходит стандарты качества. Выпускники аккредитованных направлений и специальностей получают диплом образца, установленного Министерством Образования и Науки РФ (гос.диплом).Практикоориентированный подход – отличительная особенность МВЕУ. Учреждение постоянно развивает свою материальную базу. За последние два года университет вложил в переоснащение около 20 млн рублей. На практику в лабораториях и мастерских отводится минимум 30% от учебных часов. Также есть договор более чем со 120 предприятиями Удмуртии и других регионов.Колледж всегда отличался своей средой. Он более бережно и демократично развивает юные умы, помогает реализовать потенциал и для каждого студента находит оптимальный вариант обучения.Подробности читайте в нашей статье.Сайт: https://www.mveu.ru/Телефон приемной комиссии: 8 (800) 100-77-24РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. ШУТОВАВсе профессии техникума им. Шутова престижны и востребованы работодателями. Об этом говорит статистика: 67% выпускников прошлого года успешно начали свою карьеру и ни один выпускник не состоит на учете в службе занятости.В основном техникум учит на бюджетной основе. Его студенты - люди, которые хотят работать руками. Уже во время практики на производстве многие из них отлично проявляют себя и получают предложение о будущем месте работы.Среди партнеров ссуза, в которые трудоустраиваются выпускники: Ижевский радиозавод, группой компаний «Калашников», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» и небольшие IT-компании.Техникум не стоит на месте и регулярно модернизирует свою материальную базу. В этом ему помогает WorldSkills (ВорлдСкиллс): чемпионат дает актуальную планку развития техники, к которой должны стремиться все профильные учреждения.Так, три года назад ссуз обновил одну из мастерских, а в новом году будет открыта лаборатория для демонстрационного экзамена электромонтажников.Подробности читайте в нашей статье.Сайт: https://ciur.ru/rmt/default.aspxТелефон приемной комиссии: +7 (3412) 66-52-27САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙСТМиИТ – это многопрофильная организация с вековой историей. Ежегодно техникум выпускает более 200 дипломированных специалистов по 12 направлениям. Известно, что около 60% выпускников не только получают официальное место работы, но и трудятся по своему направлению подготовки.Часто студенты не останавливаются на освоении одной специальности. Во время учебы они получают еще одну смежную квалификацию, что повышает их шансы получить высокооплачиваемую работу.Также ребята могут получать несколько видов стипендий. Каждый год от трех до семи учеников техникума показывают высокие результаты в приоритетных направлениях и дополнительно получают стипендию Правительства России.Шансы пройти на бюджет высоки. Чтобы поступить в СТМиИТ, абитуриентам не нужно сдавать вступительные экзамены - достаточно принести оригинал аттестата после девятого класса. Важно отметить, что всем студентам предоставляют место в общежитии, а их адаптацией занимаются квалифицированные воспитатели.Вопрос о будущем месте работы поднимается с первых дней учебы. Ответ на него студенты находят во время производственной практики, которую ученики проходят на городских предприятиях.Главная задача студента техникума - освоить профессию и начать карьеру. Затем, если ученик ставит перед собой высокие карьерные цели, он идет в вуз. Среди известных выпускников СТМиИТ: глава Сарапула Виктор Шестаков, его заместитель Кочетов Дмитрий, глава Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков и многие другие.Подробности читайте в нашей статье.Сайт: http://stmit.ru/Телефон приемной комиссии: +7 (34147) 4-43-68ТЕХНИКУМ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИМ. А.В. ВОСКРЕСЕНСКОГОУже полвека ТРИТ готовит студентов по рабочим профессиям. Абитуриенты могут выбрать одно из четырех направлений: «машиностроение», «информационные технологии», «электроэнергетика», «радиосвязь, электроника и системы связи».Количество поступающих растет. Приемная комиссия ТРИТ отмечает, что все чаще это школьники с отличными аттестатами. Они решают сначала научиться работать руками и только потом, при желании, поступить в вуз.В основном техникум учит на бюджетной основе. В этом году будет открыто 25 дополнительных платных мест на техническое обслуживание и ремонт радиоэлектроники. Первоначальная практика проходит в стенах ссуза, производственная – на местных предприятиях.Учеба строится так: в конце каждого модуля студента ждет обязательный экзамен, во время которого он может увидеть свой профессиональный рост. На производственной практике ученик отрабатывает свои умения и получает характеристику от потенциального работодателя.Лучшие студенты уже на 3 курсе получают предложение о будущем трудоустройстве. Их берут на постоянную практику и поощряют дополнительной стипендией, а также за ними закрепляется рабочее место, даже если они уйдут в армию.В техникуме большое значение имеют профессиональные мастерские и лаборатории. Партнеры ТРИТ помогают учебному заведению с постоянным улучшением технического оснащения. В ближайших планах ссуз будет углублять изучение IT-технологий, откроет направление тестировщиков ПО, усовершенствует электронику и многое другое.Подробности читайте в нашей статье.Сайт: https://www.trit.biz/Телефон приемной комиссии: +7 (3412) 43-23-88Информация от партнеров