«Жизни животных ничего не угрожает»: как спасали кошек, запертых в котокафе «Мяуленд» в Ижевске?

С утра ум котокафе собрались волонтеры с переносками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Животные - не вещи!», «Это манипуляции, шантаж!» - больше двух недель жители Ижевска следили за ситуацией, которая разворачивалась в котокафе «Мяулэнд». В марте 12 кошек оказались «под замком» - из-за долгов арендодатель заблокировал доступ к пушистым подопечным. 8 апреля хвостатых удалось освободить.

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ СЛУЧИЛОСЬ?

Котокафе «Мяулэнд» находилось на улице Пушкинской, в самом центре города. Открылось оно еще в 2014 году. Сами владельцы говорили, что главной их задачей было найти новых хозяев для кошек, некоторые из которых болели. В 2020 году, когда на Ижевск обрушилась пандемия и меры ограничения, кафе перестало работать. «Мяулэнд» накопил долг - 130 тысяч рублей. Погасить его помогли неравнодушные ижевчане в начале марта 2021. Кафе продолжило работать.

За время существования котокафе пристроили более 80 питомцев. Фото: /vk.com/meowland

Однако в конце марта заведение снова оказалось под угрозой - его владелице котокафе Марине Шергиной предъявили долг за прошлые годы — 250 тысяч. По ее словам, 24 марта вместе с ней в котокафе вошли мужчины и заявили, что они закрывают помещение по просьбе арендодателя. Забрать Марина смогла только одну больную кошку. 12 животных остались в котокафе.

Позже о ситуации на своих страницах в соцсетях рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он публично обратился к сторонам конфликта и попросил передать животных хозяйке. По его словам, владелица котокафе накопила за семь лет долг по «коммуналке» на два миллиона.

«Главное: жизни животных ничего не угрожает, они обеспечены питанием, водой. Их состояние проверяют ветеринары», — писал глава города.

КАК ЗАБИРАЛИ КОШЕК?

Олег Бекмеметьев несколько дней вел переговоры с арендодателем. В конце концов, забрать животных позволили владельцам животных — волонтерам. Передача обителей котокафе прошла 8 апреля, в присутствии полицейских и ветеринаров, а также лично главы Ижевска.

На месте работали полицейские Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Владельцы приехали на точку с паспортами на кошек и с переносками. Волонтер Татьяна рассказала «Комсомолке», что процесс проходил спокойно. Волонтеров запускали в помещение по одному. Полицейские составляли протокол о передаче животного, владельцев с кошками фотографировали и отпускали.

«В настоящий момент я ее <кошку> передала в стационар, оставила под наблюдением, потому что у нее отсутствуют зубы и маловат вес. Поэтому понаблюдаем. Может, анализы будем сдавать. <...> При приеме температура в норме была. Единственное, что грязные животные были и запах стоял. Видимо, плохо убирали лоточки», — говорит женщина.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Глава Ижевска также сообщил на своей странице, что вопрос с задолженностью должны будут решать в суде. И действительно, 7 апреля на сайте Арбитражного суда появился иск к владелице котокафе. Только арендодатель, по словам Марины Шергиной и Олега Бекмеметьева, требует 2 млн рублей, а по данным сайта Арбитражного суда, арендодатель взыскивает 133,5 тысяч рублей.

Всех кошек из заведения забрали. Фото: /vk.com/meowland

К сожалению, на данный момент связаться с арендодателем «Комсомолке» не удалось.

Отметим, что к ситуации подключилась Общественная палата Ижевска. С документами знакомятся специалисты.

Тем временем, юрист и адвокат Андрей Саунин считает, что действия арендодателя законны.

«Так как животные по Гражданскому кодексу - просто имущество, то препятствия в удержании я не вижу. Это закреплено в статье 359 Гражданского кодекса - если, конечно, в договоре не указано иное. Очень часто удержание имущества арендатора зашито в конструкцию договора аренды. При этом важно, чтобы животные содержались в надлежащих условиях», — говорит эксперт.

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