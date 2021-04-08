Видео: всех кошек-заложниц котокафе «Мяуленд» 8 апреля помог освободить глава Ижевска

Фото: глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Сегодня, 8 апреля, около котокафе «Мяуленд» на улице Пушкинской, 224 собрались волонтеры – владельцы кошек с паспортами на них. Они ожидали возвращения им животных, которые были заперты внутри из-за долгов владелицы заведения перед арендодателем.

Эта история оказалась настолько резонансной, что в нее пришлось вмешаться администрации Ижевска и главе города Олегу Бекмеметьеву и Общественная палата столицы Удмуртии.

Мэр города сообщил, что все животные переданы их хозяева и поделился фотографиями с места событий. А администрация города опубликовала видео с счастливыми владельцами.

К решению ситуация привлекали правоохранительные органы.

Напомним, хозяйку котокафе «Мяуленд» Марину Шергину с марта не пускали в арендуемое помещение из-за возникшего долга в 2 миллиона рублей– долго накопился из-за пандемии. В кафе практически в заложниках остались 12 кошек. К решению проблемы подключились ижевчане, которые собрали необходимую сумму и погасили долги. Однако доступ к кошкам по-прежнему не предоставили, владельцам котокафе вновь сообщили о долге. Откуда взялась новая сумма, Марина не знает.

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