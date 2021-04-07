Глава Ижевска Олег Бекмеметьев о запертых в «Мяуленде» кошках: «Жизни животных ничего не угрожает»

12 кошек остались взаперти в котокафе, и только одну кошку хозяйка успела забрать. Фото: /vk.com/meowland

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию, которая разворачивается вокруг кафе «Мяуленд». Напомним, владелице кафе предъявили огромный долг, а кошки сидят взаперти в качестве заложников.

По словам главы города, факты жестокого обращения с животными полиция не подтвердила.

«Главное: жизни животных ничего не угрожает, они обеспечены питанием, водой. Их состояние проверяют ветеринары», — рассказал Олег Бекмеметьев на своих страницах в соцсетях.

Он отметил, что помещение под котокафе арендуют уже семь лет. За это время хозяйка заведения накопила долг 2 млн рублей по коммунальным платежам. Решить ситуацию может только суд.

Олег Бекмеметьев обратился к арендодателю с просьбой передать животных, а к хозяйке — с просьбой решить ситуацию с долгами. Владелец помещения в разговоре с Олегом Бекмеметьевым сообщил, что не собирается причинять вред животным.

Напомним, котокафе «Мяуленд» открылось в 2014 году. Оно никогда не было прибыльным: миссией заведения был не доход, а поиск дома для бездомных кошек. Во время пандемии котокафе накопило долг 130 тысяч рублей, который помогли погасить неравнодушные ижевчане.

В конце марта арендодатель вновь предъявила хозяйке котокафе огромный долг. Изначально речь шла о 250 тысячах, потом сумма выросла до 2 млн. По ее словам, долг накопился за прошлые годы. Владелицу заведения не пускают внутрь, а там остались 12 животных в заложниках. 5 апреля их еще и лишили света: окна заклеили непрозрачной пленкой. В поддержку животных запустили флешмоб.

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