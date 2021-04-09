Сколько стоят билеты и куда летает: 7 вопросов о новом «Боинге» в Ижевске

8 апреля «Боинг» 737-800 компании «Ижавиа» приземлился в Ижевске Фото: Анна Костенкова

8 апреля «Боинг» 737-800 компании «Ижавиа» приземлился в Ижевске. Напомним, что он прилетел в Россию 19 февраля из Нидерландов. До этого самолет адаптировался к нашим погодным условиям в Финляндии. Мы собрали 7 главных вопросов о новом самолете.

Фото: Анна Костенкова

СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ НА «БОИНГ»?

Фото: Анна Костенкова

Билет из Ижевска в Москву обойдется от 4000 до 30000 рублей. Билеты до Питера – от 7800 до 30000 рублей. Долететь до Сочи можно будет за сумму от 8700 до 30200 рублей.

КУДА МОЖНО ДОЛЕТЕТЬ?

Фото: Анна Костенкова

При покупке билетов пассажиры смогут увидеть – полетят ли они на «Боинге» или нет. При этом в числе регулярных маршрутов: Москва (Домодедово), Санкт-Петербург (Пулково), Сочи (Адлер), Анапа (Витязево), Симферополь и Краснодар.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ВМЕСТИТСЯ?

Фото: Анна Костенкова

Новый самолет может перевозить до 182 человек (для сравнения, «Як-42» вмещал лишь 120 пассажиров).

ЧЕМ ЕЩЕ ОТЛИЧАЕТСЯ «БОИНГ»?

Фото: Анна Костенкова

Во-первых, новые «Боинги» могут работать без дополнительной заправки до 7 часов или 4,5 тысячи км. Во-вторых, их расход топлива на 30% меньше, чем у «Яков».

Кстати, выбор услуг в «Боингах» не отличается – для пассажиров по-прежнему доступны выбор места, дополнительные багажные места, горячее питание. А детей при перелетах по-прежнему будут сопровождать члены экипажа.

ОСТАНУТСЯ ЛИ «ЯКИ»?

Да, «Як-42» по-прежнему будут использоваться компанией «Ижавиа».

БУДУТ ЛИ ЕЩЕ «БОИНГИ»?

Фото: Анна Костенкова

Да, авиакомпания планирует приобрести еще семь новых самолетов до 2030 года, как сообщает министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

ПОЧЕМУ ТАКОЙ НЕОБЫЧНЫЙ ДИЗАЙН?

Фото: Анна Костенкова

Новый «Боинг» собрал в себе цвета удмуртского флага. Белый цвет на самолете означает небо, красный – людей, а черный – землю. Так хотели передать образ летящих по небу людей. Кстати, дизайн самолета был разработан в Центре территориального развития Удмуртии.

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