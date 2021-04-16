Пора гулять! 8 мест для прогулок в Ижевске

Снег сошел, на улице – уверенный «плюс», а это значит, что пора отправляться на прогулку Фото: Иванова Лада

Снег сошел, на улице – уверенный «плюс», а это значит, что пора отправляться на прогулку. Журналист «Комсомолки» решил проверить, как скверы Ижевска пережили зиму!

Сквер около Вечного огня

Сквер около Вечного огня Фото: Иванова Лада

Мы отправились в этот сквер, когда на улице было уже пасмурно. Несмотря на это, желающих посетить это место было достаточно. Кто-то просто прогуливался, кто-то – отдыхал на скамейках. Детей очень привлекала глубокая лужа на центральной клумбе: они так и норовили «искупаться» в ней.

Сквер около Вечного огня Фото: Иванова Лада

«Ну, папа, с той стороны же не так глубоко! Я там попробую!» – радостно щебетал мальчишка с самокатом. Признаемся честно, даже у журналиста возникло желание лично залезть в середину этой лужи и узнать, какой же она глубины.

Сквер около Вечного огня Фото: Иванова Лада

Сквер, кстати, довольно чистый и опрятный, мусор на каждом шагу не валяется. Для детей есть простая детская площадка. Но что может быть большим развлечением, чем покормить голубей? В самом сквере нет мест, где можно перекусить, но через дорогу есть кофейня, где можно угоститься еще и вкусной выпечкой.

Сквер около Вечного огня Фото: Иванова Лада

Сквер около Вечного огня Фото: Иванова Лада

Центральная площадь

Центральная площадь Фото: Иванова Лада

Центральная площадь Ижевска собирает жителей и гостей города как в пасмурную, так и в солнечную погоду. Кстати, после реконструкции сложно увидеть ее абсолютно безлюдной. На лавочках сидят влюбленные пары, любуясь закатом, играют уличные музыканты, кто-то – читает книгу, кто-то – играет в волейбол. Около перголы раскинулась комфортная зона отдыха с сидячими местами. На площади можно перекусить и выпить кофе – здесь стоят несколько ларьков с фаст-фудом.

Центральная площадь Фото: Иванова Лада

В день, когда гуляли мы, кое-где валялись конфетти от хлопушек. Местами просела, потрескалась и откололась плитка. Но все эти недочеты обещают в скором времени исправить.

Центральная площадь Фото: Иванова Лада

С площади открывается вид на монумент дружбы народов. А еще отсюда можно спуститься к набережной. К сожалению, часть эспланады сейчас недоступна для горожан, она закрыта на реконструкцию и ограждена забором. Горожанам приходится проходить по грязному газону.

Мы уже рассказывали, что ждет ижевчан после реконструкции.

Центральная площадь Фото: Иванова Лада

Бульвар Гоголя

Бульвар Гоголя Фото: Иванова Лада

Еще одна популярная зона отдыха ижевчан достойно пережила зиму. Территория чистая, дорога сухая, лишь изредка в траве встречаются маленькие кучки снега. Вдоль аллеи стоят скамейки – можно присесть отдохнуть. Неподалеку есть пекарня, магазин.

Бульвар Гоголя Фото: Иванова Лада

Бульвар Гоголя Фото: Иванова Лада

Рябиновый сквер

Рябиновый сквер Фото: Иванова Лада

Этот сквер находится на улице 9 января, во дворе жилых домов 163-183а. Детские площадки есть в начале и в конце сквера. Между ними располагаются скамейки, спортивный городок. В общем, любой может найти себе занятие по душе. Посредине сквера стоит фигура лося.

Рябиновый сквер Фото: Иванова Лада

В сквере многолюдно – дети играют и качаются на качелях, а люди постарше – тренируются на площадке для воркаута. Вокруг довольно грязно – большая часть урн переполнена, и мусор тоже решил «прогуляться» по скверу.

Рябиновый сквер Фото: Иванова Лада

Рябиновый сквер Фото: Иванова Лада

Сквер Тарасова

Сквер Тарасова Фото: Иванова Лада

Этот «звездный» сквер немного напоминает Центральную площадь в миниатюре. Располагается он прямо на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов, поэтому его сложно не заметить. Пока здесь немного сыро, снег растаял не весь. Его «изюминкой» можно назвать большие металлические стелы в форме звезд, на которых написано название сквера. В другой части сквера находятся меньшие по размеру звезды, но когда-то именно с них начал появляться сквер. Тротуар немного грязный, но на нем нет мусора. Есть детская площадка, урны, скамейки, но в шаговой доступности нет мест, где можно перекусить.

Сквер Тарасова Фото: Иванова Лада

Сквер Тарасова Фото: Иванова Лада

Сквер Тарасова Фото: Иванова Лада

Сквер Тарасова Фото: Иванова Лада

Сквер Металлургов

Сквер Металлургов Фото: Иванова Лада

Это просторный и солнечный сквер, который находится между школой № 70 и домом по адресу улица Школьная, 44. В нем уже начали убирать территорию от мусора. Здесь можно не только насладиться погодой, но и погулять с детьми: есть детская площадка и просторная круглая зона, выложенная плиткой, так что сложно будет потерять из виду свое чадо. В тени чуть дальше находится спортивный городок и еще одна площадка, везде установлены урны. Привлекает внимание памятник: сидящий на скамейке мужчина приглядывает за ребенком. А возле скульптуры – мемориальная табличка об открытии сквера. Кстати, недалеко есть магазин.

Сквер Металлургов Фото: Иванова Лада

Сквер Металлургов Фото: Иванова Лада

Сквер оружейника Драгунова

Сквер оружейника Драгунова Фото: Иванова Лада

В этом сквере не до конца растаял снег. Жаль, что утки пока не плавают в прудике. Поднявшись наверх к площадке, понимаешь: зима еще не до конца отпустила это место, дорожки сырые и грязные. С самого утра в сквере гуляют люди - дети резвятся на площадке, а в тени высоких деревьев дышат свежим воздухом взрослые.

Сквер оружейника Драгунова Фото: Иванова Лада

Сквер оружейника Драгунова Фото: Иванова Лада

Птичий сквер

Птичий сквер Фото: Иванова Лада

Птичий сквер полностью оправдывает свое название, да и по размеру он совсем небольшой. Находится он между домами по ул. Пушкинской, 158 и ул. Коммунаров, 191а. Хоть мусор и не валяется на дорожках, он выглядит неприбранным: очень много голубиных перьев и не только. Птицы сидят на столбах, чистят свои перышки. Есть скамейки и урны, есть освещение. В шаговой доступности со сквером нет мест для перекуса, нет и детской площадки, ближайшая – в соседнем дворе. Из интересного в сквере есть столбы разных размеров, они заполняют все пространство в середине сквера и являются, по сути, центром сквера. Вокруг располагаются скамейки - можно передохнуть.

Птичий сквер Фото: Иванова Лада

Птичий сквер Фото: Иванова Лада

Птичий сквер Фото: Иванова Лада

Птичий сквер Фото: Иванова Лада

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