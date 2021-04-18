Закрытая Турция: как турагентства Удмуртии переживают потерю самого популярного места отдыха

Коронавирус продолжает портить планы путешественникам Фото: canva.com

Из-за ограничения полетов в Турцию туристические агентства Удмуртии несут серьезные потери. Участники рынка утверждают, что в майские праздники на это направление приходилось 70-80% продаж туров. В их числе много перенесенных из-за пандемии путевок с прошлого года. Теперь на рынке ожидают новую волну закрытия турагентств и сохранение «депрессивного состояния» отрасли на ближайшие два года.

«Коммерсантъ»–Удмуртия» поговорил с двумя директорами и одним замдиректора турфирм и узнал, как они справляются с ситуацией.

ПЕРЕНОСИТЬ ТУР НЕКУДА

«Учитывая выросшие цены и закрытые границы многих стран, Турция оставалась самым оптимальным вариантом. Сейчас российский Юг, даже с кэшбэком, стоит значительно дороже путевки в Турцию, а про уровень сервиса и говорить будет лишним»,— уточнила Лилия Арсланова, заместитель директора турфирмы «Лео-тур», официальный представитель туроператора Sunmar («Санмар») в Ижевске.

Неизвестно, когда будет открыта Турция Фото: canva.com

Перед агентствами стоит две важные задачи: помимо новых продаж, они должны переносить туры с прошлого года, когда закрылись границы России и других государств.

«Эти туристы второй год подряд не могут улететь в эти даты. У кого-то даты отпуска устанавливаются заранее работодателями, и они не могут их переносить на другое время. Кто-то отказался от бесплатной путевки в санаторий ради солнца и моря в мае, кто-то прошел вакцинацию ради того, чтобы съездить в Турцию. А у большинства пропадут билеты купленные до Казани или Москвы», — пояснила заместитель директора турфирмы «Лео-тур».

Лилия Аросланова отмечает, что сейчас туристы относятся с пониманием к сложившейся ситуации. Но она сомневается, что горожан устроят новые переносы дат и сохранение суммы несостоявшегося путешествия. Кстати, у каждого туроператора свои условия переноса тура, и они не оптимистические.

Путешественникам остается только ждать или менять билеты на открытие страны Фото: canva.com

«Переносить тур некуда: открытые страны — Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, Куба — недоступны по карману рядовому туристу. За последние дни, после получения известий о закрытии Турции и Танзании цены на авиабилеты и местные черноморские курорты выросли на 30-45%», — рассказала Лилия Арасланова.

НЕ ТОЛЬКО ТУРЦИЯ

Однако проблема коснулась не только тех людей, которые планировали провести отпуск именно в Турции.

«У нас туристы вылетают на Мальдивы, стыковочный рейс через Анталью. Не знаем, что делать. Есть люди, которые бронировали тур в ОАЭ на прямой рейс, по предложению туроператора поменяли на стыковочный через Анталью. Теперь приходится приобретать билеты на прямой рейс, но уже по ценам выше», — привела пример Анастасия Васильева, директор турагентства «Абрикос-кокос».

К сожалению, не все туристические операторы стараются идти навстречу и компенсировать неожиданные дополнительные затраты клиентов. Анастасия Васильева связывает это с непростым финансовым состоянием туроператоров после целого года пандемии.

КОГДА КОМПАНИЯ НЕ СИЛЬНО ПОСТРАДАЛА

Некоторые агентства тщательно следили за новостями и заблаговременно перестали продавать туры в Турцию. Прогноз закрытия этой страны помог компании пусть и не выиграть, но и не сильно пострадать.

«В СМИ освещалось, что турецкая сторона находится в красной зоне. Многие европейские страны не открываются для туристов и не говорят о таких планах, поэтому было понятно, что Турция в какой-то момент закроется. Подстегнула еще и политическая обстановка. Мы предупреждали всех своих туристов и просили ждать до последнего. Глубину продажи более чем на неделю мы не делали», — пояснила свою позицию Татьяна Одинцова, директор турагентства «Золинг».

Для многих Мальдивы - слишком дорогое удовольствие Фото: canva.com

Конечно, такая политика привела к тому, что люди уходили в другие агентства. Например, клиентов в «Золинге» перенаправили на Юг России, ОАЭ, Мальдивы. Последние не пользуются высоким спросом из-за больших цен. Многие туристы ждут открытия Греции и пока не обращают особое внимание на Кипр, Сербию и Хорватию.

«Вообще вся эта ситуация с закрытием Турции — это потрясение и шок. Я думаю, многие компании в результате уйдут с рынка, и отрасль останется в депрессивном состоянии еще год или два», — подвела итог Татьяна Одинцова.

Напомним, что ранее мы собрали мнения жителей Ижевска о закрытии авиасообщения Россия-Турция.

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