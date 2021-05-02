Погода в Ижевске: пасмурно и прохладно

Погода в Ижевске с 3 по 9 мая Фото: pixabay.com

Для большинства жителей Удмуртии предстоящие восемь дней будут выходными. Поэтому очень важно, какая же погода будет на улице. Традиционно в воскресенье «Комсомолка» рассказывает прогноз на будущую неделю.

3 мая, в понедельник, температура воздуха будет держаться в пределах +13..+14°C. Весь день будет пасмурно, а ветер будет дуть в южном направлении со скоростью 4,4 м/с.

4 мая, во вторник, резко потеплеет аж до +23...+26°C, но также будет пасмурно. А к вечеру возможен дождь и температура воздуха вновь снизится до +9...+13°C.

5 мая, в среду, вновь столбик термометра опустится +10°C, будет пасмурно, ветер западный со скоростью 4,4 м/с.

6 мая, в четверг, планируют запустить новое 27-метровое колесо обозрения в парке Кирова. Однако погода не будет располагать для долгих гуляний: +13...+16°C, возможны дожди.

7 мая, в пятницу, хоть и будут ходить тучи, днем обещает выглянуть солнце и температура воздуха может прогреться до +20°C.

8 мая, в субботу, +19°C на термометре. Хотя к вечеру заметно похолодает до +7°C.

9 мая, в День Победы, из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется до +21°C. А еще будет безветренно. С программой праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске можно ознакомится здесь.

Всем хороших праздников и выходных!

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