В Ижевске обсудили перспективы развития территории рядом с будущим зданием Арбитражного суда

Фото: администрация Ижевска

В минувшую пятницу, 21 января, в штабе городских проектов «Лифт» в Ижевске состоялись общественные обсуждения проекта строительства нового здания Арбитражного суда Удмуртии. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, встреча состоялась по инициативе Общественной палаты.

В обсуждениях участвовали мэр Олег Бекмеметьев, руководители структурных подразделений муниципалитета председатель Общественной палаты Ижевска Александр Бадица, начальник Управления градостроительства и архитектуры Минстроя УР Александр Толкачев, начальник Управления Судебного департамента в УР Юрий Овечкин, председатель Арбитражного суда УР Екатерина Сердитова, представители Центра территориального развития УР, Удмуртского госуниверситета, Республиканского дома народного творчества, горожане и жители многоквартирных домов, прилегающих к участку строительства нового здания на пересечении улицы Коммунаров и переулка Раздельного.

Председатель арбитражного суда Удмуртии Екатерина Сердитова отметила, что на данный момент дела рассматриваются «в абсолютно некомфортных условиях» - в суде нет помещений для проведения заседаний, которые могут длиться по нескольку часов. Напомним, на данный момент гражданская коллегия суда заседает по улице Ломоносова, 5, а административная коллегия – по улице Свободы, 139.

«При подготовке участка для строительства будущего здания Арбитражного суда УР была проведена таксация зеленых насаждений, которые находились в аварийном состоянии, представляли угрозу жизни и здоровью людей». - говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что в проекте запланирована компенсационная высадка 126 деревьев на общую сумму около 1 млн рублей. Муниципалитет готов участвовать в благоустройстве прилегающей территории – в частности, в обновлении тротуаров, в обустройстве пешеходной зоны, велодорожек, дополнительного освещения и в установке скамеек. По согласованию с экспертами УдГУ здесь могут высадить ели, березы клены, тополя, яблони, ясени - решение будет приниматься в соответствии с зеленым кодом Ижевска.

По словам директора Республиканского дома народного творчества Светланы Кайсиной, на закрепленной за учреждением территории была проведена таксация аварийных деревьев, а вместо них высажена хвойная аллея. Также в будущем здесь планируют обустроить концертную площадку.

Мнения жителей, участвующих в обсуждении, разделились – одни выступают за расширение дорог и создание дополнительных парковочных мест, другие – за организацию безопасной территории для семейного отдыха с пешеходными дорожками, скамейками и другими малыми архитектурными формами.

«В ближайшее время планируется создать рабочую группу с участием горожан, которая определит, как будет выглядеть территория, прилегающая к зданию Арбитражного суда, провести ряд семинаров на базе Республиканского дома народного творчества», - сообщили в городской администрации.

Напомним, ранее в ходе подготовки к строительству нового здания был вырублен березовый сквер. Земельный участок площадью 6 036 кв. метров является федеральной собственностью. В 2008 году территорию отдали Арбитражному суду УР в постоянное пользование. Завершить строительство планируют в 2024 году.

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