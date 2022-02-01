Ученики школы танцев Ижевска, где преподавателя обвинили в педофилии, вступились за него

Учитель преподавал брейк-данс. Фото: unsplash.com

35-летнего тренера брейк-данса обвинили в страшном преступлении – педофилии. На него пожаловались три девочки, рассказав родителям, что мужчина трогал их в интимных местах. Другие ученицы утверждают, что Кирилл Иванов* не мог сделать это и ему попросту мстят. «Комсомолка» поговорила с воспитанницами мужчины и связалась с мамой одной из возможных пострадавших.

Домогался детей?

Анна и Алена** занимались у Кирилла с девяти лет. Причем первая настолько полюбила танцы благодаря тренеру, что со временем стала преподавателем в той же школе. Обе девушки говорят о своем учителе только хорошее.

«Я сменила несколько школ, потому что следовала за ним: куда переходил он, туда и я. Это замечательный педагог. Он всегда готов прийти на помощь, поделиться советом», — говорит Анна.

Кирилла считали одним из лучших преподавателей брейк-данса в Ижевске. По воспоминаниям девушек, многие родители приводили своих детей именно к нему. На занятиях всегда было много детей, но девочек со временем стало больше: по мнению тренера, они лучше чувствуют культуру.

Ребята ездили на соревнования по всей стране, занимали первые и призовые места на всероссийских конкурсах.

«Он не только учил нас брейк-дансу, но и в принципе хип-хоп культуре. Девчонки рэп читали, мы записывали видео с танцами в городе и потом их монтировали в раздевалке. Но он всегда стучался, спрашивал, можно ли зайти, все ли одеты», — вспоминает Алена.

На занятиях тоже царила теплая атмосфера. Ничего необычного: ученики переодевались, разминались, затем Кирилл показывал им новые движения или устраивал баттлы.

«Бывали случаи, конечно, когда он мог затронуть какую-то часть тела на тренировке. Но это бывает необходимо, когда ты показываешь какие-то элементы. Без этого в танцах никак. А еще дети сами часто лезли к нему обниматься, потому что очень его любили», — комментирует Анна.

Могли оговорить?

«Ваш тренер подозревается в педофилии», – это известие повергло девушек в шок. Анна должна была вместе с Кириллом повезти детей на соревнования. Но ей пришлось работать одной с двумя группами: у Кирилла возникли «форс-мажорные» обстоятельства. И только на следующий день девушка узнала, что его задержали.

Три девочки пожаловались на преподавателя. Фото: unsplash.com

«Меня даже сейчас потряхивает, когда я это вспоминаю. Просто большой шок, стресс», — делится она.

По мнению учеников, тренера оговорили мстительные родители девочек из неблагополучных семей. Когда-то в школе были случаи воровства, и их обвинили в содеянном. Привлекать полицию Кирилл и руководитель клуба не собирались — хотели решить все миром. Однако, по словам девушек, их неправильно поняли, и матери девочек ушли из школы с угрозами.

В различных сообществах «ВКонтакте» посты обвинением Кирилла в педофилии собрали сотни комментариев. Многие люди встают на защиту тренера, утверждая, что его оклеветали.

«Поклеп на Кирилла, я его много лет знаю, отличный танцор. В жизни никого не обидел. Сильный преподаватель».

«Что за бред? Он нормальный парень. Кому-то не понравились награды его подопечных. Происки конкурентов, не иначе. Не верю. Не верю».

«Учителям танцев, гимнастики, да просто физрукам в школе - как теперь работать, вообще?».

«Сейчас любое прикосновение можно интерпретировать, как сексуальное домогательство, возможно он и не думал не о чем таком , просто шел учебный процесс, суд решит виновен или нет».

Тех, кто верит девочкам, гораздо меньше.

«Вы чего на защиту то все встали? Без искры пламя не бывает! В такие вещи верить тяжело, но это происходит среди нас, и, как правило, детей не успевают уберечь!».

О выводах говорить рано. Страшно то, как быстро личные данные обычного ижевчанина стали достоянием общественности, и в соцсетях начали мелькать комментарии с угрозами расправы над человеком, чья вина еще не доказана.

Что может грозить?

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. Детский омбудсмен Ольга Авдеева подтвердила, что на действия тренера пожаловались три девочки. Психологическая помощь им не нужна – с момента возможных действий сексуального характера прошло много времени. Сейчас Кирилл находится под стражей.

Адвокат Алексей Кондаков обращает внимание, что за половые преступления против детей сейчас можно получить и пожизненное лишение свободы.

«Последствия такого поступка и наказание за это зависит от возраста потерпевших. Например, изнасилование ребенка, которому еще нет 14 лет, грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. А если человек уже раньше был судим за изнасилование и снова совершает его в отношении ребенка до 18 лет, то можно отправиться в колонию и пожизненно. Это самое суровое наказание. Но вину человека может установить только суд. Никто до обвинительного приговора не может говорить, что человек совершил преступление», — комментирует специалист.

От автора

В этом тексте представлена точка зрения только одной стороны — тех, кто верит в невиновность тренера. «Комсомолка» связалась с мамой одной из потерпевших девочек, но она отказалась комментировать ситуацию, добавив, что не писала заявление. А это значит, что если тренер виновен, его жертв может быть больше, чем три.

Тем не менее, мы всегда готовы предоставить слово второй стороне. Для этого свяжитесь с нами:

Через электронную почту red@mgcentr.ru;

Через личные сообщения в группе «ВКонтакте»;

По телефону 94-50-90.

В любом случае, истину установят следствие и суд.

*Имя изменено

**Фамилии героинь не указаны по их просьбе

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 39-летний мужчина насмерть обварился в колодце теплотрассы в Сарапуле

- Детский омбудсмен Удмуртии Ольга Авдеева: «Информация об избиении детей в республиканской психбольнице не подтверждена»

- 60-летняя инстаграм-блогер приняла участие в программе «Белый китель» на телеканале «Пятница»