Последние новости Ижевска и России на утро 17 февраля: продление упрощенного порядка установления инвалидности до 1 июля и почти 4 тысячи пострадавших от укусов

Главные новости на сегодняшнее утро Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня, 17 февраля, четверг. В Ижевске до -6°C, переменная облачность и без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события прошлого дня.

3915 укушенных

3915 жителей Удмуртии пострадали от укусов животных за прошлый год. 29,4% – это дети до 14 лет.

Большая часть укушенных пострадала от собак Фото: Архив КП

Упрощенный порядок продлен

В России продлили до 1 июля упрощенный порядок установления инвалидности. Как сообщил в 16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин, это избавит людей с ограниченными возможностями здоровья от хождения по инстанциям в период пандемии.

Ижевск – Сарапул

Реконструкцию дороги Ижевск – Сарапул в Удмуртии планируют провести в три этапа из-за большой протяженности. К концу 2025 года работы планируется завершить.

Второй этап реконструкции затронет самую большую протяженность дорог - 18 265 км Фото: Архив КП

Ограничение для депутатов

15 февраля на заседании Госсовета Удмуртии был принят ряд изменений в региональном законодательстве. В частности депутатам будет запрещено иметь за рубежом гражданство и денежные счета.

Взяла серебро

16 февраля на Олимпиаде прошла женская эстафета по биатлону. Биатлонистка из Удмуртии стала серебряным призером. Ульяна Нигматуллина показала отличную работу на первом рубеже и вышла на второе место.

Фото: Nordic Focus, Союз биатлонистов России

Мыльная борода

«Комсомолка» предлагает увековечить один из прекрасных моментов – купания детей – на фотографии и поучаствовать в нашем новом конкурсе «Мыльная борода». Пофантазируйте на тему мыльных причесок, усов и бород и присылайте забавные фото нам. Авторы самых интересных работ получат призы – приятные подарки ждут 20 победителей.

Квест от радио «Адам»

20 марта в Ижевске пройдет уникальный квест «Адам вызывает». В интерактивной городской игре от радио «Адам» (104,5 ФМ 12+) команды будут выполнять задания на скорость. Команда, которая справится быстрее всех, станет обладателем главного приза в 20 тысяч рублей.

Команда станции тоже примет участие в квесте, вместе с горожанами и слушателями

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