Последние новости Ижевска на утро 14 июня: День города и анонс строительства нового аэропорта

День ожидается жаркий
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, и самое начало короткой рабочей недели. А пока вы собираетесь с силами, «Комсомолка» расскажет о самых главных новостях за праздничные дни.
День города с Полиной Гагариной
на празднике выступила Полина Гагарина
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Главное событие выходных — День города. Ижевчанам он запомнился из-за концерта Полины Гагариной и салюта. Собрали для вас яркие кадры с праздника.
Ремонт эспланады
Эспланада — заключительный участок, который нужно отремонтировать на Центральной площади. Сразу после праздников к ней приступят.
Судьба «Ижевской винтовки»
Иван Черезов рассказал в прямом эфире открытой студии радио «Адам» (104.5 FM, 12+) о судьбе «Ижевской винтовки». Она будет!
Новое здание аэропорта
Отличные новости для путешественников! Уже в августе начнут строить новый корпус аэропорта. Там даже будет международный терминал.
Боеприпас на Донской
На улице Донской в Ижевске обнаружили по-настоящему опасную находку во время хозяйственных работ.
Четыре погибших
В Удмуртии простились еще с четырьмя военными, которые погибли во время спецоперации.