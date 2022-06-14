Последние новости Ижевска на утро 14 июня: День города и анонс строительства нового аэропорта

День ожидается жаркий Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, и самое начало короткой рабочей недели. А пока вы собираетесь с силами, «Комсомолка» расскажет о самых главных новостях за праздничные дни.

День города с Полиной Гагариной

на празднике выступила Полина Гагарина Фото: Эдуард КАРИПОВ

Главное событие выходных — День города. Ижевчанам он запомнился из-за концерта Полины Гагариной и салюта. Собрали для вас яркие кадры с праздника.

Ремонт эспланады

Эспланада — заключительный участок, который нужно отремонтировать на Центральной площади. Сразу после праздников к ней приступят.

Судьба «Ижевской винтовки»

Иван Черезов рассказал в прямом эфире открытой студии радио «Адам» (104.5 FM, 12+) о судьбе «Ижевской винтовки». Она будет!

Новое здание аэропорта

Отличные новости для путешественников! Уже в августе начнут строить новый корпус аэропорта. Там даже будет международный терминал.

Боеприпас на Донской

На улице Донской в Ижевске обнаружили по-настоящему опасную находку во время хозяйственных работ.

Четыре погибших

В Удмуртии простились еще с четырьмя военными, которые погибли во время спецоперации.