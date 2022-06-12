Ремонт заключительной части эспланады в Ижевске начнется после праздников

Фото: Алексей Иванов

12 июня, в день города, открытую студию радио «Адам» (104.5 FM) посетил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он ответил на главные вопросы о развитии столицы Удмуртии и поздравил ижевчан с Днем России и Днем города.

«Дорогие ижевчане, замечательный сегодня день, масса праздников. Выбирайте из них любой, какой вам нравится больше всего. Уверен, многие выберут День России и День города Ижевска вместе. Мы достойны всяческих похвал, потому что мы живем и работаем в этом городе, воспитываем детей, и мечтаем, чтобы город становился лучше и лучше, и делаем для этого все. Низкий вам всем поклон, поздравляю вас с нашим праздником. Доброго всем здоровья, счастья, удачи и улыбок», – обратился он к жителям города.

В рамках эфира глава города ответил на вопросы, которые волнуют ижевчан.

Ремонт эспланады

В этом году идет ремонт последнего участка Центральной площади – заключительный фрагмент эспланады. Ремонт должен был стартовать еще 16 мая, однако пока участок даже не огородили.

Олег Бекмеметьев пояснил, что подрядчик ждет окончания праздников. На следующий же день начнутся работы.

«Небольшая задержка случилась по объективным причинам, но сроки контракта будут исполнены. 20 ноября будет сдача”, - сказал он.

Ливневки

Проблему с ливневками сложно обойти стороной: 6 июня город оказался в транспортном коллапсе из-за ливня, а на перекрестке ленина - Коммунаров образовался провал, в который упал автомобиль.

По словам Бекмеметьева, чтобы решить вопрос, необходимо одномоментно отремонтировать всю ливневую канализацию, на что требуются огромные суммы - около 11 млрд рублей.

Тем не менее, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но ливневки все-таки приводят в порядок. Уже отремонтировано 2,5 км ливневок – что, по словам градоначальника, очень мало.

«Это очень мало. Хотя справедливости ради, нужно сказать, что мы побили все рекорды последних 43 лет в Ижевске. Такое количество осадков последний раз выпадало в 1979 году. И тогда это было всего лишь 17,8 мм. В этот злополучный день 6 числа вылилось на город 23 литра на один квадратный метр в течение двух часов. Ливневка не справилась», – объяснил Бекмеметьев.

По его словам, в этом году небольшие участки ливневки тоже отремонтируют.

Голос Удмуртии

Глава города поздравил участников проекта «Голос Удмуртии» со стартом конкурса. По его словам, он и сам участвовал в песенных конкурсах в школе и университете, хотя никогда и не занимался музыкой профессионально.

«Я пою везде, где не помешаю своими песнопениями и отсутствием слуха, где вдохновение застанет», – поделился глава города.

Напомним, проекту «Голос Удмуртии» дал старт глава региона Александр Бречалов. Это масштабный песенный конкурс для всех жителей республики, который вырос из проекта «Голос Ижевска» (он прошел в прошлом году в день города. В текущем году проект масштабируется до общереспубликанского. «Голос Удмуртии» – проект радио «Адам» и компании Centre DM при поддержке правительства Удмуртии. Сегодня, 12 июня стартовал прием заявок на участие. 9 сентября пройдет масштабный концерт финалистов.

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