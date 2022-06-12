Чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал о судьбе «Ижевской винтовки»

Фото: Иван Черезов побывал на Открытой студии радио «Адам» и поздравил жителей Ижевска с Днем города и Днем России Фото: Сергей Суворов

Сегодня, 12 июня, Открытую студию Радио «Адам» (104,5 FM, 12+) на Центральной площади посетил Иван Черезов, председатель Федерации биатлона Удмуртии, руководитель постоянной комиссии Госсовета республики по физической культуре, спорту и молодежной политике, чемпион мира по биатлону и призер Олимпийских игр.

Он поднял вопрос, который волновал жителей Удмуртии, о традиционных биатлонных соревнованиях «Ижевская винтовка». Ранее сообщалось, об их возможной отмене. Позже выяснилось, что их перенесли с декабря на февраль.

«Ничего страшного не произошло. «Ижевская винтовка» всегда проходила в рамках Кубка России, где спортсмены могли проявить себя и попасть в состав международных соревнований. А так как в свете последних событий международные соревнования для нас закрыты, календарный план чуть изменился. Кубок России пройдет в Ижевске в Биатлонном комплексе АУ УР РССК им. Демидова А.М. в феврале. То есть, Кубок России будет называться «Ижевская винтовка», – сообщил Иван Черезов.

Он рассказал и о работе комиссии Госсовета по физической культуре, спорту и молодежной политике.

«Совсем недавно было принято положение о Молодежном парламенте, который существует в республике с 2009 года. Туда входит 60 членов, где половина из них – это ребята из районов, а 30 отбирается по конкурсу. Молодежный парламент выбирается на 2 года и за этот период ребята реализовали 60 проектов», – рассказал руководитель постоянной комиссии.

Кстати, в ближайшее время в регионе появится Агентство по молодежной политике, и это изменение депутат Госсовета оценивает позитивно.

«Сейчас особое внимание нужно уделить воспитанию патриотизма молодежи. Для этого создается агентство, которое будет этим заниматься. В скором времени появится и Дом молодежи для этих целей», – подчеркнул Черезов.

В конце он поздравил ижевчан с Днем города и Днем России

«Я обожаю наш город, нашу республику. Здесь живут люди, талантливые во многих сферах, с которыми мне очень приятно общаться. Наш город известен не только в России, но и в мире. Уважаемые жители города Ижевска и, конечно же, республики! От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. И, несмотря на то, что сегодня у нас прохладная погода, в наших сердцах бурлит кровь и энергия», – завершил Иван Черезов.

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