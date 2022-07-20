Фонтан забил из надземного трубопровода в Ижевске

Фото: vk.com/radio_adam

Сегодня, 20 июля, в Ижевске произошло повреждение надземного трубопровода на участке, проходящем над проезжей частью Копрового проезда. Об этом сообщили очевидцы.

«Прорвало трубу, вода хлещет прямо на дорогу, затрудняет движение, нужно быть особо внимательными!», — сообщают со ссылкой на слушателей в группе «ВКонтакте».радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+)

Как уточнили «КП – Ижевск» в пресс-службе регионального филиала ПАО «Т Плюс», участок уже перекрыт.

«Повреждение трубопровода возникло в ходе плановых гидравлических испытаний магистральной теплосети от Ижевской ТЭЦ-2. Специалисты уже перекрыли поврежденный участок», — заявили в компании.

Отмечается, что работы на трассе не окажут влияния на горячее водоснабжение жителей.

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