Похищала деньги в течение 6 лет: в Удмуртии бухгалтер обчистила отдел МВД

Проводится служебная проверка Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Бывший вольнонаемный сотрудник бухгалтерии МО МВД России на ОВиРО по Удмуртии путем внесения фиктивных сведений в бухгалтерские документы похитила бюджетные денежные средства. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, противоправная деятельность совершалась в период времени с января 2016 года по январь 2022 года

Факт противоправного деяния выявлен сотрудниками собственной безопасности МВД по республике совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

«По собранным оперативниками материалам Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Министром внутренних дел по Удмуртии Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины женщина понесет наказание в установленном порядке. Как пишут в соцсетях, в чековой книжке сотрудница указывала одну сумму, а в отрывной половинке – другую, на 50 тысяч больше. Разницу она оставляла себе, похитив таким образом 3,7 млн рублей. Официального подтверждения этой информации пока нет

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