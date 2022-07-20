Гвардии старший сержант и гвардии рядовой из Удмуртии погибли на Украине

В Удмуртии простились с еще двумя военными из республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине Фото: Архив КП

В Удмуртии простились с еще двумя военными из республики, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, 19 июля в Можге состоялись похороны гвардии старшего сержанта Максима Кабанова. Сегодня, 20 июля, в Ижевске проводили в последний путь гвардии рядового Владислава Герасимова.

Оба представлены к ордену Мужества посмертно. Помощь семьям оказывается в полном объеме.

Редакция «КП-Ижевск» выражает соболезнования родным близким погибших бойцов.

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