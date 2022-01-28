В Ижевске появилась улица Вертолетчицы Гариповой

Антонина Гарипова - 6-кратная чемпионка СССР по вертолетному спорту. Фото: Амир Закиров

Улицу Овражную в Ижевске переименовали в честь ее заслуженной жительницы, в прошлом – летчика-инструктора, 6-кратной чемпионки СССР по вертолетному спорту Антонины Гариповой. Соответствующее постановление за подписью градоначальника Олега Бекмеметьева появилось на сайте городской администрации.

«Переименовать существующую улицу Овражную в улицу Вертолетчицы Гариповой в Ленинском районе (допустимое сокращение наименования – улица Гариповой), – говорится в тексте документа.

Постановление вступило в силу со дня опубликования, т.е. сегодня, 28.01.2022.

По словам Фарида Гарипова, сына Антонины Алексеевны, теперь семье предстоит заказать дизайн-макеты табличек и согласовать их с городским Управлением благоустройства.

Фото: Фарид Гарипов

Фото: Фарид Гарипов

«Мы спросили соседей, собрали подписи. Все нас поддержали. Ждали этого момента – и вот наконец дождались. Одну табличку – тестовую – только что повесили на дом родителей. Остальные, думаю, будут полностью готовы через месяц, может быть и раньше, - рассказал Фарид «Комсомолке». – Мама, конечно, скромничает, но она очень рада, что ее заслуги вспомнили. Все-таки, это было давно и стало уже подзабываться».

Фото: Фарид Гарипов

С историей судьбы Антонины Гариповой можно ознакомиться в нашем материале.

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