Последние новости Ижевска на утро 12 августа: погибший от молнии, ремонт сквера и уход Хомича из правительства

Ижевск Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 августа, пятница, ура! По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода без дождей.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Убило молнией

В Якшур-Бодьинском районе произошел несчастный случай с дорожными рабочими.

Кофе со льдом

Есть ли в кафе Ижевска кофе со льдом? Фото: Архив КП

В Ижевске уже несколько дней стоит непривычная для августа жара. Люди ищут разные способы спасения от нее. В летнем меню городских кафе есть много прохладительных напитков: от лимонадов до молочных коктейлей. Но вот что насчет кофе? Мы выяснили, в каких заведениях Ижевска можно найти этот напиток в холодном виде

Почему люди тонут?

Жители Удмуртии спасаются от жары у водоемов Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 9 августа в республике было уже 28 погибших в купальный сезон. Мы решили проанализировать печальную статистику за 10 минувших лет и узнать, что же все-таки влияет на ежегодное число утонувших.

Ремонт сквера

Сквер осмотрела комиссия. Фото: пресс-служба Ижевска

Комиссия осмотрела сквер на перекрестке улиц Степной и Парашютной в Ижевске. На его состояние жители жаловались в социальных сетях. Итог – ремонту быть!

Хомич уходит

В правительстве Удмуртии Михаил Хомич работал с 2017 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России и заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич переходит в Государственную корпорацию развития России.

Хорошего дня!

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