Через сколько дней жителям Удмуртии можно возвращаться на работу после положительного теста на коронавирус

После получения положительного теста на ковид необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже прошли времена, когда положительный результат теста на коронавирус вызывал у жителей Удмуртии тихую панику, но время от времени вопросы, касающиеся тестов, еще возникают.

«У коллеги был подтвержденный ковид. Она поболела неделю и вышла на работу. Я в шутку поздравила ее «с отрицательным тестом» но с удивлением узнала, что повторный ПЦР теперь не делают. А вдруг человек еще заразный? Коллега вот кашляет все еще», – рассказала ижевчанка Ирина.

Как пояснили в Минздраве Удмуртии, после положительного теста на коронавирусную инфекцию и лечения в течение семи и более дней – в зависимости от тяжести протекания болезни – пациент считается выздоровевшим и может быть допущен к труду. Повторно сдавать тест не требуется, так как врачи уже могут свободно ориентироваться по симптомам и результатам анализов. Ковид давно перестал быть новым заболеванием, лечение которого требует постоянного ПЦР-контроля. Однако к труду допускает только лечащий врач. Это прописано в действующих санитарных правилах.

Вместе с тем тест, необходимый для постановки диагноза, по-прежнему нужен. Только делать его, если пациент болеет уже неделю, смысла нет. Поэтому обращаться к врачу следует при первых же симптомах. И именно в первые несколько дней болезни человек наиболее заразен для окружающих.

«Нынешний вариант штамма коронавируса гораздо менее тяжелый по своему течению, 95-96 % заболевших переносят его в легкой или бессимптомной форме, и только 4-5 % нуждаются в госпитализации, из них 0,1 % пациентов переносят заболевание тяжело. Симптоматика циркулирующего штамма схожа с ОРВИ, именно поэтому необходимо при любом подозрении на коронавирусную инфекцию делать ПЦР или ИХА-текст. Переносящие ковид «на ногах» люди являются источником распространения инфекции, и могут заразить других. Кроме того, даже перенесенный в легкой форме ковид чреват осложнениями на сердце и сосуды, постковидным синдромом», – напоминают в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Кстати, самоизоляция, о которой уже многие позабыли, до сих пор актуальна. После получения положительного теста на ковид, необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение недели, даже если симптомов нет.

А работникам офисов врачи напоминают: распространению вируса способствует отсутствие циркуляции воздуха в помещении, так как концентрация вируса в этой ситуации может возрастать. Поэтому летом даже при использовании кондиционера необходимо регулярно проветривать офис и не забывать про рециркуляторы.

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