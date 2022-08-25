385 новых случаев COVID-19 выявили в Удмуртии за сутки

Ковид унес жизнь 73-летнего мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 385 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 33 человека. Об этом утром 25 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 4 211 тестов на коронавирус, выявлено 385 новых случаев. В числе заболевших 63 ребенка до 14 лет, 77 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь 73-летнего мужчины. Выздоровели 303 человека.

На утро 25 августа 2 809 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 147 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 4 человека - в тяжелом состоянии, из них 2 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 172 375 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 166 491 пациент. 4 055 человека скончались, из них 3 854 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 701 235 жителей региона. Из них 561 111 прошли оба этапа вакцинации. 203 841 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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